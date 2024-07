Los consejeros comarcales de CHA en Campo de Borja (Zaragoza), Alfonso Navarro, Sergio Sisamón y Julio Andía, han reclamado al Gobierno de Aragón que modifique la previsión del cupo de docentes en Educación Infantil y Primaria, «ya que es insuficiente y no garantiza una enseñanza individualizada e inclusiva de calidad, sobre todo entre el alumnado más vulnerable, por la pérdida de horas para los apoyos ordinarios, de la atención a la diversidad o de los desdobles en los centros educativos públicos».

«Desde hace unos días, las asociaciones de padres y madres y las asociaciones de familias de la escuela pública, así como los sindicatos, »vienen advirtiendo de recortes para el próximo curso 2024-2025 que afectarán a la calidad educativa del alumnado".

«Con la pérdida de horas de atención al alumnado que conllevan las instrucciones de cupo, claramente insuficientes, no se va a poder garantizar una enseñanza individualizada e inclusiva de calidad, y muy especialmente va a repercutir en el alumnado más vulnerable, ya que son horas que, en su mayoría, se van a detraer de apoyos ordinarios», han expuesto.

Navarro ha recordado que las plantillas fijas de los centros educativos las negocian el Gobierno de Aragón y los sindicatos, «pero luego hay un cupo para cubrir necesidades, y eso es lo que quiere modificar el Departamento de Educación».

«A modo de ejemplo, con las instrucciones remitidas, en un centro de infantil y primaria de dos vías se pierden una media de 30 horas semanales de atención directa al alumnado, es decir, más de un docente completo. Según datos aportados por los centros, esto puede suponer la pérdida de, aproximadamente, 500 docentes solo en Infantil y Primaria en Aragón, por lo que ya está habiendo concentraciones a las puertas de los centros por estos recortes de docentes».

Los sindicatos han afirmado que «las instrucciones enviadas implican una disminución de la plantilla, de manera que desaparece la figura del maestro de apoyo en Primaria, se recortan horas para desdobles en Secundaria, también en Formación Profesional y Régimen Especial, así como se disminuyen las horas asignadas a diferentes Programas y Proyectos de Innovación».

En ese sentido, han reiterado que «muchos no tendrán docentes suficientes para cubrir todas las horas y los que puedan cubrirlas será a costa de las horas de desdoble, de apoyos ordinarios, y de la atención a la diversidad».

«Concretamente, en nuestra comarca hemos recopilado datos de varios colegios que se verán afectados por estos recortes para el curso 2024-25», ha añadido Sergio Sisamón.

Educación de calidad

«Para asegurar una educación de calidad en Aragón, es crucial que las mejoras laborales no se hagan a costa de recortes en personal docente y recursos educativos. Ya en el curso pasado, la jornada lectiva de un profesor se redujo en una hora, hasta las 24 en Infantil y Primaria. Además, los mayores de 55 años tienen derecho por ley a una reducción de dos horas de su jornada de docencia efectiva, y eso implica una sustitución parcial sin reducción de retribuciones».

«En los mayores de 60 años, la reducción es de cuatro horas. Actualmente, esas horas se destinaban a planes educativos como los huertos escolares, el programa Erasmus, la convivencia positiva, la prevención contra el acoso escolar, el bienestar del alumnado, la promoción de la igualdad, la atención de la diversidad, las labores de biblioteca o el apoyo al alumnado más vulnerable», ha indicado.

«Por su parte, Julio Andía ha señalado que »es ese tiempo el que no se va a cubrir, el profesional no se va a reponer, y son las jefaturas de estudios, al hacer el cuadrante, quienes están viendo que tienen el mismo personal pero con menos horas. Y para organizar el profesorado se tendrá que echar mano de los docentes destinados a esos servicios; siempre y cuando no haya una baja, que en tiempo de gripe puede ser habitual".

Las familias han cifrado ese recorte en 1.535 horas, en el caso de los 49 centros públicos de los que han podido recabar datos, aunque, según señalan, todavía son muchos los que desconocen cómo les van a afectar esos recortes.

En un colegio de dos vías, es más o menos, 1,5 profesor menos, que aumenta en el caso de los que tienen más aulas por curso, por lo que ese descenso puede llegar a tres o cuatro menos.

«En definitiva, hay que hacer compatible atender las necesidades esenciales del alumnado con la mejora de las condiciones laborales del profesorado, lo que requiere de una mayor inversión por parte del Gobierno para garantizar la calidad de la enseñanza pública en Aragón», ha finalizado Andía.