La Jefatura Superior de Policía de Aragón impulsa el Plan Turismo Seguro ante el auge de visitantes en la Comunidad

La Jefatura Superior de Policía de Aragón promociona el Plan Turismo Seguro debido al creciente turismo nacional en la Comunidad. Este plan tiene como objetivo garantizar la seguridad y protección de los turistas durante su estancia en España.

El Plan Turismo Seguro implementa medidas específicas para prevenir delitos y proporcionar asistencia a los visitantes. Estas acciones incluyen patrullajes preventivos, mayor presencia policial en áreas turísticas y la colaboración con otros organismos para garantizar la seguridad en hoteles, restaurantes y lugares de interés.

La Policía Nacional también ha establecido canales de comunicación directos y bidireccionales con el sector turístico. Esto permite una respuesta rápida ante cualquier emergencia o incidente, así como la posibilidad de denunciar situaciones de riesgo o delitos.

'Plan Turismo Seguro' tiene como principal objetivo incrementar de forma permanente la seguridad ciudadana en las zonas turísticas y proporcionar un entorno más seguro al turista durante su estancia en nuestro país, comunidad autónoma, ciudad o municipio.

Igualmente, pretende apoyar y contribuir activamente las actuaciones que favorezcan al sector turístico español y cooperar en el logro de un mayor grado de confianza y seguridad. Para ello, la Policía Nacional ha dotado a los centros turísticos de trípticos y carteles informativos en los que advierte y aconseja a sus clientes en la prevención de la comisión de delitos en los que la víctima tenga la condición de turista.

De esta forma, se proporciona a los visitantes información sobre las medidas de seguridad que deben adoptar para evitar que se convierta en víctima, tales como extremar las medidas de seguridad en el vehículo y no parar ante requerimientos de extraños, así como no dejar en el mismo objetos de valor a la vista o en el interior.

Si se utiliza el transporte público, no facturar a su nombre equipajes de personas desconocidas; identificar sus pertenencias antes de facturarlas; evita viajar con cantidades importantes de dinero encima; no confiar el transporte de sus maletas a personas que no estén debidamente acreditadas. Además, si se viaja en tren o autobús, no perder de vista el equipaje, especialmente en paradas intermedias.

En el hotel o apartamento, no dejar a la vista dinero u objetos de valor. Si existe la posibilidad, utilizar las cajas de seguridad; en las zonas comunes, vigilar el equipaje y objetos personales; en lugares públicos, cuidar las pertenencias en espacios concurridos; evitar hacer ostentación de riqueza o pertenencias y evitar los juegos de azar en la calle.

También, desconfiar de ayudas sospechosas --aviso de manchas en ropa, de averías en vehículo-- o cuando se estacione el vehículo, elegir los lugares más transitados e iluminados y aquellos que estén cubiertos por el campo de visión de una cámara de seguridad.

Alertcops

AlertCops es una aplicación móvil gratuita desarrollada por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Su objetivo principal es mejorar y facilitar el acceso a determinados servicios públicos de seguridad ciudadana.

A través de AlertCops, cualquier persona, sin importar su idioma, origen o discapacidades auditivas o vocales, puede comunicar alertas, información o datos sobre actos delictivos o incidencias de seguridad de las que sea víctima o testigo.

La aplicación permite contactar de manera rápida, directa, discreta y eficaz con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Además, ofrece un canal en varios idiomas para personas extranjeras que visitan o residen en España.

Se descarga desde Google Play o la App Store. «Si te encuentras en una situación de emergencia o necesitas asistencia policial, abre la aplicación y selecciona la opción correspondiente, proporciona detalles sobre la incidencia y tu ubicación».

AlertCops enviará automáticamente la alerta a la Policía Nacional o la Guardia Civil, según la ubicación. «También puedes comunicarte directamente con un operador a través de chat o llamada, las autoridades recibirán la alerta y tomarán las medidas necesarias».