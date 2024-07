Rovira, ante el "doble esfuerzo" de unir Cultura y Educación: "Lo tomo como reto importante, vamos a trabajar muy bien"

El conseller José Antonio Rovira, que en la nueva organización del Consell tras la salida de Vox asume las competencias de Cultura que se suma a Educación, Universidades y Empleo, asegura que se toma esta nueva responsabilidad como un «reto importante» que supone un «doble esfuerzo» y en el que asegura que trabajarán «muy bien».

Así, ha indicado, en declaraciones a los medios, que esta ha sido una decisión del presidente Carlos Mazón, que confía en que pueda llevar en su departamento esta nueva área, que deja el exvicepresidente y exconseller Vicente Barrera.

Ahora, tras nombrar al equipo, ha indicado que, a partir del lunes, verá lo que se ha hecho hasta ahora y lo que sea necesario cambiar o plantear. Rovira ha subrayado que en su equipo estará como secretaria autonómica Pilar Tebas, que era directora general antes, y dos directores generales: en Cultura, Miquel Nadal, y en Patrimonio Cultural, Marta Alonso, miembro actual del Consell Valencià de Cultura, «Es un equipo de gente que conoce muy bien todo este mundo», ha considerado.

Preguntado por las críticas a la gestión de Barrera realizadas desde distintos colectivos, ha afirmado que, como en cualquier gestión, «unos la alaban, otros la critican». En su caso, ha mostrado su intención de reunirse con el exvicepresidente, con quien mantiene una «muy buena relación personal», y para que le traslade su visión del departamento. Algo que sostiene que entra en la «pura normalidad, como se ha producido todo este cambio de competencias en algunos casos».

En relación con la cultura taurina y si tendrá el mismo protagonismo que con Barrera, que es extorero, ha dicho desconocerlo. «Esto ya depende», ha indicado, porque señala que «quizá Vicente tenía un especial cariño» a este mundo. Al respecto, ha señalado que su padre era muy aficionado a los toros pero él personalmente no suele ir «porque es una cosa que no entiendo».

«A lo mejor no me gusta porque no la entiendo; no soy personalmente un súper aficionado a los toros. Otra cosa es que yo respeto que haya gente que sea aficionada y tienen todo el derecho de asistir a las corridas y de que se celebren siempre que haya público que vaya», ha zanjado.

Rovira ha indicado que empezará pronto una ronda de contactos con asociaciones aunque ha admitido que lo que resta de mes será «de bastante trabajo porque en Empleo siempre tenemos trabajo; en Universidades también y en Educación estamos preparando todo el próximo inicio del curso, y ahora se nos suma Cultura. Habrá que hacer un doble esfuerzo», ha concluido.