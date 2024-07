Mazón insiste en la solidaridad de la Comunitat para acoger menas y pide ayuda para mantener la dignidad de los centros

El presidente del Consell, Carlos Mazón, ha insistido este jueves en la «solidaridad» de la Comunitat Valenciana para acoger a menores extranjeros no acompañados (menas) y ha pedido ayuda para «mantener la dignidad en los centros» de esta autonomía en los que residen esos jóvenes. El responsable autonómico, que ha resaltado el «enorme esfuerzo» que desde este territorio se hace en ese sentido, ha asegurado que esos espacios están «ya están colapsados».

Mazón se ha pronunciado de este modo en la sesión de control celebrada esta jornada en las Corts Valencianes, durante la respuesta que ha dado a la pregunta formulada por el portavoz socialista, José Muñoz.

El 'president', en contestación a lo planteado sobre «la inmigración ilegal» y el «asunto de los menores inmigrantes», ha hablado de «la gran diferencia» entre los socialistas y los 'populares' en esta materia. Además, ha señalado que él no tiene que hacer «ningún examen de solidaridad» y que por una prueba así ha de pasar el «abandono a las políticas de atención a los menores inmigrantes» que están en la Comunitat Valenciana por parte del Ejecutivo central.

«Yo no tengo que pasar ningún examen de solidaridad. Ninguno. Quien tiene que pasar un examen de solidaridad con la Comunitat Valenciana es el abandono a las políticas de atención a los menores inmigrantes que están aquí del Gobierno de España», ha expuesto.

Carlos Mazón ha emplazado así a los socialistas a pasar ese control y a ser «solidarios» con esta autonomía, a la vez que les ha reclamado «ayudar» al «enorme esfuerzo» que se hace desde este territorio para atender a los menores inmigrantes no acompañados y garantizar su «dignidad».

Pesen el examen, sean solidarios con la Comunitat Valenciana. Encárguense de ayudar un poquito al enorme esfuerzo que estamos haciendo para mantener la dignidad en los centros, que ya están colapsados por culpa de ustedes«, ha manifestado el responsable de la Generalitat, que ha pedido también a los socialistas que »sean coherentes".

Por su parte, el síndic del PSPV ha señalado que los socialistas ya estaban avisando a Mazón «durante tiempo» de que «se estaba convirtiendo en el presidente del Partido Popular más radical de toda España».

"del aquarius" a "la indignidad"

«Usted no ha tenido ningún tipo de reparo en pactar con la ultraderecha» y «lo que es peor, ha asumido como propias las tesis más ultras y más radicales de sus socios de gobierno», ha dicho Muñoz al 'president' respecto a Vox.

«En estos momentos, en la Comunitat Valenciana no sabemos dónde acaba el PP y dónde empieza Vox porque usted se ha convertido en ese presidente que ha abandonado la dignidad en las instituciones valencianas. Es usted el presidente que mezcla inmigración ilegal con delincuencia y que ahora hace que pasemos de ser la Comunitat Valenciana del Aquarius a la de la indignidad en la que rechazan las cuotas de migrantes», ha añadido el portavoz socialista.

José Muñoz ha indicado a Carlos Mazón que «hoy tiene un reto», tras lo que ha apuntado que este último «está compitiendo en ver quién es más radical, si el Partido Popular o Vox» y «quién es más insolidario, el Partido Popular o Vox».

"salvar su sillón de presidente"

Tras ello, el síndic del PSPV ha agregado que el jefe del Consell tiene esta jornada «una pregunta que se tiene que hacer», una cuestión que no es «política» sino «ética».

A continuación, y en alusión a la posibilidad de que Vox rompa el pacto de gobierno en las comunidades en las que gobierna con el PP a raíz de la acogida de menores inmigrantes, Muñoz ha expuesto: «¿qué va a preferir señor Mazón, salvar a jóvenes y niños no acompañados o salvar su sillón de presidente de la Generalitat».

«Esa es la pregunta ética que tiene que hacerse usted», ha remarcado el portavoz del grupo socialista en la Cámara autonómica, además de censurar «la política de indefinición del Partido Popular respecto a la cuestión migratoria» y considerar que «es insostenible».

«¿Usted me quiere decir que la Comunitat Valenciana en estos momentos no puede acoger a 23 menores no acompañados?», ha preguntado también Muñoz a Mazón. A su vez, ha señalado que «hasta hace dos días» el jefe del Consell «decía y presumía de solidaridad» y ha criticado que a pesar de ello, «en cuanto alguien habló, se asustó y pasó a tener una política absolutamente distinta».

El portavoz socialista ha hablado, al referirse a la inmigración, de «pacto de Estado». «Esto es un pacto de Estado, estén a la altura de las circunstancias y tengan un poquito de humanidad», ha reclamado a los miembros del Consell. Tras ello, ha considerado que Carlos Mazón «viene a reafirmar la indignidad en la que se ha instalado desde que está en el cargo» de presidente de la Generalitat.