Sumar no ve "cambios sustanciales" en Pradales y advierte que, para lograr "grandes acuerdos", hay que concretar medidas

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha afirmado que no percibe «cambios sustanciales» en el lehendakari, Imanol Pradales, respecto a gobierno anteriores, pese al «esfuerzo de imagen» que está realizando. Asimismo, ha advertido, ante el encuentro que van a mantener este jueves, de que, para alcanzar «grandes acuerdos de país», es necesario «concretar medidas».

Sumar abrirá la ronda de encuentros que el presidente vasco va a realizar con las diferentes fuerzas políticas con representación en el Parlamento Vasco tras las elecciones vascas del pasado mes de abril, a excepción de Vox.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, su único parlamentario ha avanzado que Sumar va a aprovechar el encuentro para hacer una serie de propuestas al lehendakari, al que ha recriminado la «falta de concreción» en el acuerdo de gobierno entre el PNV y PSE-EE y también la «línea de continuidad» respecto a los gobiernos anteriores.

La coalición va a intentar «bajar un poquito a lo concreto de las cuestiones para dirimir exactamente las diferencias o posibles coincidencias» con las propuestas de Pradales para esta legislatura.

En todo caso, Hernández no ve «cambios sustanciales» en el actual lehendakari respecto a su antecesor, Iñigo Urkullu, aunque está haciendo «un esfuerzo, entre comillas, de imagen» con la ronda de contactos. «Hasta no ver las medidas concretas, nos vamos a cuidar mucho de hablar de un cambio de actitud», ha apuntado el parlamentario, para quien en «las políticas que se vayan a practicar no se ha notado ningún cambio de actitud».

Tras destacar que «de hecho hoy va a ser la primera reunión» porque no hubo «ni siquiera una reunión de cara a su candidatura de investidura», ha precisado que en Sumar no tienen «recelos» hacia el lehendakari, sino «prudencia».

Cambio de rumbo

Por lo que respecta al pacto que Imanol Pradales pretende impulsar sobre el sistema vasco de salud, el parlamentario de Sumar ha subrayado que, «para alcanzar grandes acuerdos de país, hay que concretar las medidas concretas» para poder ver «las diferencias o las coincidencias».

Para la coalición, hay «cuestiones urgentes» como una política de personal «diferente» en Osakidetza, de modo que se amplíe la plantilla y se garantice un «número de facultativos suficientes, pero también otras categorías», y también se apueste por «una fidelización» de los profesionales porque «no puede ser que siga manteniendo unos porcentajes de temporalidad que rondan el 50%». En este campo, cree que «hace falta un cambio de rumbo radical».

Asimismo, Hernández ve «fundamental» para ese acuerdo que se «trabaje con un horizonte de externalizaciones cero y, sobre todo, de derivaciones cero» porque, a su entender, «es el momento en que la sanidad pública se expanda, se amplíe, sea más fuerte y que coma el terreno a la sanidad privada».

Por lo que respecta a política de vivienda, ha señalado, igualmente, que «hay que concretar más» y ha lamentado, después de que el consejero Denis Itxaso haya anunciado la próxima reunión del Pacto Social de Vivienda y apostado por la compra por parte del Gobierno Vasco de vivienda para incrementar el parque público de alquiler, que las propuestas se conozcan «a través de los medios de comunicación».

En todo caso, ha defendido que la política de vivienda necesita «un giro importante» y, sobre todo, «un impulso decidido» para pasar de «una administración que acompaña a una administración que lidere, que sea un agente activo en el acceso a la vivienda, no como pasa ahora mismo» ya que el acceso a la vivienda «está prácticamente controlado por el mercado y además supeditado a intereses de negocio muy importantes».

El parlamentario de Sumar ha apostado por «potenciar de manera decidida el alquiler social, un parque público de vivienda, en régimen de alquiler social importante, a través de diferentes vías», y también por «meterle mano y de manera urgente a la limitación de los precios del alquiler, porque ahora tenemos herramientas para hacerlo». «Necesitamos saber si este gobierno va a apostar por esa vía y va a apostar de manera urgente», ha concluido.