El presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi, ha advertido este martes a la expresidenta socialista de la Junta Susana Díaz de que quienes la reconocen como Hija Predilecta de Triana --en referencia al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Sevilla-- «nos están acusando a todos de ladrones, a ti también, como socialista».

En un comentario en su cuenta en la red social 'X', recogido por Europa Press, el presidente del PSOE-A ha insistido así en cuestionar la decisión de Susana Díaz de aceptar ese reconocimiento de Hija Predilecta de Triana que, con motivo de la Velá de dicho barrio que se celebra este mes de julio, anunciaba el pasado viernes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que fue secretario general del PP andaluz, algo que Manuel Pezzi ya hizo por la misma vía este pasado fin de semana, cuando comentó que él «renunciaría» a dicha distinción de haber sido él quien la hubiera recibido.

Sobre dicho comentario le han preguntado este martes, en una atención a medios en Córdoba, al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, quien ha evitado entrar en «polémica» en torno a este asunto y ha dicho que le parecía «muy bien» que el Ayuntamiento haya concedido esa distinción a su predecesora al frente de los socialistas andaluces, que «ejerce» como vecina de dicho barrio sevillano, según ha valorado.

Sin embargo, Manuel Pezzi se ha reafirmado posteriormente en su idea de que, de ser él quien hubiera obtenido ese reconocimiento del gobierno local del PP, «renunciaría», teniendo en cuenta que el ahora alcalde, José Luis Sanz, fue «secretario general del PP» andaluz «en los momentos álgidos de las denuncias por los ERE al PSOE de Andalucía y a sus altos cargos del Gobierno de (Manuel) Chaves y (José Antonio) Griñán y partícipe activo de la gran cacería del PP», ha subrayado el dirigente socialista en su apunte en 'X'.

Manuel Pezzi ha justificado su comentario del pasado fin de semana tras leer que a Susana Díaz «le hacía ilusión» ese reconocimiento, y estando él «inmerso en la defensa de la honradez del PSOE de Andalucía y de los condenados injustamente» por el caso de los ERE, «ahora con sus condenas anuladas» por el Tribunal Constitucional (TC), según ha puesto de relieve.

Tras subrayar que dichos condenados están «siendo, de nuevo, acusados de ladrones», y criticar «todas las tropelías que se le ocurren a diario» al PP-A de Juanma Moreno, el presidente del PSOE-A se ha dirigido en su comentario a Susana Díaz para indicarle que «seguro que sí» que ella se «merece» ese reconocimiento de Hija Predilecta de Triana, «que es tu barrio, que los quieres, que te hace ilusión y te hace feliz», pero, «senadora y ex presidenta, los que te reconocen nos están acusando a todos de ladrones, a ti también, como socialista», ha advertido Manuel Pezzi a la exsecretaria general del PSOE-A.

«Yo, de este lado, del PSOE de Andalucía y comprendo que tertulianos y plumillas de derechas y de todos los números de la TV me den para el pelo, 50 años recibiendo, ya estoy acostumbrado. Pero cuando la derecha me aplaude, sé que me estoy equivocando», ha concluido su comentario Manuel Pezzi.