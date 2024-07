La presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó (Vox), ha criticado a los futbolistas franceses que celebraron el resultado de las elecciones en el país galo, donde el Nuevo Frente Popular ha dado la sorpresa y pide gobernar tras su victoria en las legislativas, con lo que evita una mayoría del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, que queda en tercera posición.

Massó, que se hace eco de una información sobre las reacciones de los jugadores ante el resultado, ha expresado en un mensaje en su cuenta de X --antes Twitter-- su deseo de que «el martes podamos celebrar la victoria de España, ya no tanto por el fútbol si no por derrotar a unos imbéciles millonarios elitistas que mientras ellos viven en sus mansiones condenan a sus compatriotas a la inseguridad y al desastre y lo celebran». El síndic del grupo en la cámara, José María Llanos, ha reposteado el mensaje.

Sobre las palabras de la presidenta de la Cámara, el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha recalcado, en atención a los medios, que Massó ostenta el cargo «precisamente por el apoyo» del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha lamentado que con estas declaraciones «nos vuelve a avergonzar a los valencianos y valencianas una vez más, ahora insultando a personas que han hecho un posicionamiento político precisamente para salvaguardar la garantía democrática en Francia».

A su juicio, la situación de Llanos Massó es «insostenible» y ha subrayado que el PSPV ha pedido «en bastantes ocasiones» que la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana no siga en el cargo. «No es tolerable, nos avergüenza día tras día, porque hoy es insultar a personas que se posicionan políticamente, pero hemos visto que ha negado sistemáticamente la violencia de género», ha dicho.

En la misma línea, ha manifestado que es una «ultracatólica convencida» que «probablemente» estará a favor de las «terapias de conversión» sexual «al lado bueno» a alumnos de un centro de orientación familiar por parte de un docente que trabaja en un centro educativo de la localidad valenciana de Alaquàs ocurridas hace años y que ahora se han denunciado.

«Es una persona en la que además hemos visto, de manera sistemática, cómo su falta de creencia en la institución democrática valenciana y las instituciones valencianas hace que, por ejemplo, el 25 d'Abril --Dia de Les Corts Valencianes» fuera el día con menor asistencia de sociedad civil y, por tanto, con un desprestigio evidente a la Cámara", ha reprochado.

Y en esta línea ha añadido que «intentó retirar la bandera LGTBI de la sede parlamentaria», eliminó el homenaje y el acto de conmemoración con el colectivo LGTBI y los premios Guillem Agulló, «que lo que hacían era precisamente reconocer a las asociaciones y personas que luchaban contra los delitos de odio».

Muñoz le ha afeado que ahora critique a personas que «en su absoluta libertad se posicionan democráticamente para garantizar precisamente los valores democráticos en Francia». Por tanto, considera que Massó «no está a la altura» de la institución, «nos avergüenza a todos y la responsabilidad de que ocupe la posición que ocupa en estos momentos es de Carlos Mazón», al que exige que la cese y le retire el apoyo.

Reprobación

Muñoz ha anunciado que su formación va a presentar una reprobación a la presidenta de Les Corts y ha trasladado a Mazón que «estamos en disposición de, con los votos del Partido Socialista, aislar a la extrema derecha de las instituciones y el primer paso sería cesar» a Massó y «abrir un espacio de negociación con el PSPV para cambiarla por una persona que respete la democracia, a la Comunitat Valenciana y no avergüence a los valencianos como hace ella».

Por su parte, el portavoz de Compormís, Joan Baldoví, ha manifestado que la presidenta de la Cámara «ha demostrado ya en diversas ocasiones que no están a la altura del cargo que tiene». «Es una persona que no puede ser la segunda autoridad» de la Comunitat Valenciana y hacer «tuits incendiarios como estos, que solo responden a su rabia porque su candidata no ha ganado» en Francia.

A su juicio, este cargo debe corresponder «a una persona mucho más razonable, más moderada, mucho más independiente y no una hooligan de Vox que solo responde a sus propios intereses del partido». «Nosotros decimos lo que ya dijimos: fue un error dejar la segunda autoridad en manos de una irresponsable como la señora Llanos Massó».

Desde el PP, el portavoz, Miguel Barrachina, se ha limitado a señalar que no es su «obligación» la de enjuiciar tuits, pero ha añadido: «Tengo en la mejor consideración a todos los franceses. Creo que son no solo vecinos, sino aliados estratégicos de España y además aquellos que nos visitan con mayor asiduidad junto a los ingleses y los alemanes y, por tanto, en la Comunitat Valenciana tienen su casa».

Barrachina ha celebrado que los franceses «acudiesen democráticamente a las urnas» pero ha sostenido que, a partir de ahí, sus decisiones «escapan a la opinión de un portavoz parlamentario de las Cortes Valencianas». Preguntado por si comparte el tuit de Massó, ha añadido: «Yo tengo la mejor opinión de todos los franceses», ha dicho, incluidos los jugadores.