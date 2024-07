La duodécima edición de los Conciertos del Agua de Ejea de los Caballeros llevarán este verano hasta el «idílico» escenario del anfiteatro, levantado frente a la Estanca del Gancho, a «artistas singulares» como David Otero, Conchita y Marilia-Monzón, entre otros. Un paraje especial con capacidad para cerca de 600 espectadores que puede ampliarse en las zonas naturales.

La cita musical en formato acústico paras las noches de verano de la localidad cincovillesa mezcla estilos y tendencias con artistas que, «sin ser figuras que llenen estadios, aportan un plus», según ha resaltado la vicepresidenta de la DPZ y alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, encargada de presentar el ciclo de seis conciertos junto al concejal de Cultura, Víctor Usán.

Serán conciertos abiertos al público --los sábados, siempre a las 22.30 horas--, «ideados para gozar del buen tiempo en un espacio natural en el que el fondo acuático crea un marco ideal para recrearse en músicas alejadas del circuito más comercial», ha situado Usán, quien ha recordado cómo numerosos artistas en anteriores ediciones compartieron su «asombro» por el marco escogido y el ambiente que allí se genera.

La primera cita llegará el sábado 13 de julio con David Otero, ex Canto del Loco que luego se convirtió en El Pescao y, desde 2017, ya fuera del agua, ha relanzado su carrera con tres nuevos discos. El más reciente es 'Inteligencia Natural', que repasará en Ejea junto a guiños a su exbanda.

Le seguirá en el ciclo The Greg Pappas Quintet, el 20 de julio, un quinteto aragonés de jazz que interpreta temas clásicos del swing y que lidera a la voz un polifacético artista estadounidense afincado en Zaragoza, Greg Pappas, que junto a un grupo de talentosos músicos aragoneses y una pareja de baile llevarán al público por los caminos del swing.

Conchita estará el 27 de julio, la cantante y compositora que últimamente está participando en el programa 'Tu cara me suena' traerá a Ejea sus preciosas composiciones que rebosan sabiduría e inteligencia porque es una creativa enorme, capaz de hacer pensar y sentir con sus pequeñas historias de vida.

Ya en agosto, el día 3, Marilia Monzón, una joven cantante canaria que, en un determinado momento de su trayectoria participó en 'Operación triunfo', pondrá en el escenario ejeano su suave y original pop-folk en el que predomina su impresionante voz y que combina con referencias latinas y ciertos destellos electrónicos.

El compositor, cantante y poeta murciano Muerdo representará el 10 de agosto una nueva canción de autor, urbana y mestiza, con letras de gran profundidad humana y social. Sus creaciones le han permitido ser reconocido no sólo en España sino en Latinoamérica y Europa porque su música, bien puede decirse que no tiene fronteras. «Este artista es capaz de cantarte un rock, un ska, un reggae... yo pronostico que, pese a que pueda no ser conocido, este será uno de los conciertos más exitosos», ha avisado Usán.

Y cerrando ciclo, el 17 de agosto, la banda italiana, Fanfara Station, que con un aparente sencillo trío despliegan una auténtica fiesta de música puramente mediterránea, con aires de folk y blues, combinando la música instrumental, la música electrónica, las percusiones y la voz.

Usán ha comentado, además, que en el caso de que el mal tiempo impida en algún caso la celebración de algún concierto, éste se trasladaría al Teatro de la Villa.

Un total de 68 artistas han pasado en las once ediciones anteriores por el escenario de la Ciudad del Agua. Conciertos que han paseado por el rock, el blues, el jazz, las músicas de fusión, la música klezmer, la música clásica, la música de raíz, la música de autor, entre otras; conciertos que han llevado hasta Ejea de los Caballeros artistas desde Polonia, Inglaterra, Francia, Italia, Argentina, África, además de diferentes provincias españolas; conciertos que a veces son pura tradición, otras pura contemporaneidad y en muchas ocasiones sugerente audacia creativa.