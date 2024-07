La Generalitat creará una comisión interdepartamental de igualdad para dar "transversalidad" a las políticas

La Generalitat pondrá en marcha una comisión interdepartamental de igualdad para dar «transversalidad» y «normalidad» a las políticas de todas las consellerias en la materia. Esta comisión se activará próximamente y en ella participarán todos los consellers para elaborar planes y estrategias en materia de infancia, juventud, familia o discapacidad.

Así lo ha confirmado la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, a preguntas de los periodistas en la presentación de la actualización del protocolo de actuación contra violencias sexuales en espacios de ocio, respecto a la creación de esta comisión, que ha avanzado 'El Mundo', y a si responde a las diferencias entre las consellerias dependientes de PP y Vox en materia de igualdad.

«No estamos generando polémica, estamos dando normalidad», ha subrayado Camarero (PP) al ser cuestionada por si esta comisión llega después de que se anunciara la modificación del nombre de una asignatura de los cursos para policías locales del Ivaspe que la Conselleria de Justicia e Interior --dirigida Elisa Núñez (Vox)-- cambió de 'violencia de género' a 'violencia intrafamiliar' y finalmente se denominará 'violencia contra la mujer'.

Por contra, la vicepresidenta ha defendido que se pretende que en esta comisión participen todas las consellerias en las políticas de igualdad, donde «la Conselleria de Justicia tiene mucho que decir y también las demás». «No se entiende que sorprenda que haya transversalidad en las políticas», ha sostenido.

Según ha explicado, la comisión se encargará de cuestiones transversales a las consellerias como la infancia y la juventud, la familia o la discapacidad. Al respecto ha avanzado la intención de elaborar un plan estratégico de discapacidad y una estrategia de juventud entre todos los departamentos autonómicos.

Preguntada por cuándo se decidió crear este órgano, Camarero ha afirmado que fue «hace mucho tiempo» y «desde luego no hace nos días». «Llevamos un año trabajando y estamos en el proceso, que se ha abierto a consulta pública», ha incidido, y ha mostrado su «sorpresa» de que esta comisión no se creara durante las dos últimas legislaturas de gobierno del Botànic (PSPV-Compromís).

"ni siquiera he invitado" a núñez

Por otro lado, y respecto al hecho de que no haya participado la consellera de Justicia en la presentación del protocolo contra la violencia sexual, la titular de Igualdad se ha preguntado «qué problema» hay con que no esté. «Es que ni siquiera la he invitado», ha agregado.

Y ha enfatizado: «No estamos aquí para generar polémicas artificiales. Que no se convierta esto en el titular morboso del día. Las víctimas son mucho más que un titular».

En cuanto a la decisión de denominar los cursos como 'violencia contra la mujer' y no 'violencia de género', ha recordado que el primer término ya lo utiliza el Gobierno en una secretaría de Estado, así como que está recogido en el Convenio de Estambul. «Ruego que nos centremos en lo importante y no en la terminología porque no salva vidas», ha reclamado.

Insta a bernabé a dejar las críticas y pedir más policías

Por otro lado, preguntada por las críticas de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, a la denominación de los cursos para policía, Camarero ha insistido en rechazar «entrar en polémicas artificiales». «Los cursos tienen la denominación que tienen que tener», ha recalcado, y ha dejado claro que ella no va a «colaborar en derivar la atención» de las víctimas de violencia machista.

«Me preocupa que permanentemente, desde distintos partidos y ahora desde la institución como bandera, se critique un tema en el que todos deberíamos estar unidos», ha aseverado, y ha señalado que le parece que «alguien se está saltando» el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017.

Es por eso que ha instado a Bernabé, en lugar de lanzar críticas, pedir más efectivos policiales al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para proteger a las víctimas, algo que ha relacionado con la mujer asesinada el pasado fin de semana en Cuenca por su exmarido que «se saltó la orden de alejamiento». «Es el fallo más cruel del sistema», ha constatado.