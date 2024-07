Una concentración contra el «terrorismo machista» y los últimos asesinatos por violencia de género ha reclamado en València medidas «eficaces» a las distintas instituciones y a la justicia para luchar contra esta lacra y ha advertido de que en estas situaciones está «fallando todo el sistema judicial». También ha cargado contra el Gobierno valenciano y el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), al que ha acusado de «llevar adelante la agenda política de Vox», un partido «enemigo de las mujeres y de su libertad».

La convocatoria, impulsada por la Coordinadora Feminista de València, se ha celebrado este miércoles en la plaza del Ayuntamiento, bajo los lemas 'Violencia machista: autodefensa feminista' y 'Nos queremos vivas y libres', donde se han congregado decenas de personas que han protestado con un «minuto de ruido» --en vez de silencio--, para lo que han utilizado silbatos o cazuelas.

Los asistentes han mostrado carteles y pancartas con los lemas 'Hartas de la cultura de la violación', 'Hartas de judicatura machista' o 'Hartas de la violencia vicaria' y han gritado consignas como «No és violència intrafamiliar, és terrorisme masclista», «Fora masclistes de les institucions», «Negar el terrorisme masclista mata» o «Ja n'hi ha prou de justícia patriarcal» y han reclamado la dimisión de la alcaldesa de València, María José Catalá.

La concentración se celebra días después de que el Ministerio de Igualdad haya elevado a 19 las mujeres y a nueve los menores asesinados por violencia machista, tras confirmar los casos de Las Pedroñeras (Cuenca), Fuengirola (Málaga) y Granada. Así, las mujeres presuntamente asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, cuando empezaron a recabarse datos, asciende a 1.263 y a 62 los niños, desde 2013.

La portavoz de la Coordinadora Feminista de València, Cándida Barroso, en declaraciones a los medios, ha considerado que «no es de recibo» que mujeres «con hijos y que han fijado sus vidas» sean asesinadas y, en este sentido, ha advertido de que está «fallando todo el sistema judicial», al tiempo que ha cargado contra el «machismo arraigado en la judicatura».

También ha hecho referencia a la condena a nueve años y medio de prisión a un hombre acusado de intentar matar a su expareja a puñaladas el 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, en Massamagrell y, al respecto, se ha mostrado «alucinada» de que no haya sido condenado por «intento de asesinato». «Esto no puede ser. Tenemos muchas normas, muchas leyes, pero no se cumplen», ha recalcado.

"queda mucho por hacer"

En esta línea, ha advertido de que las mujeres, con el sistema actual, «no estamos protegidas» y ha reivindicado su derecho a tener «una vida libre de violencias machistas». «Desgraciadamente, todo lo que está ocurriendo, nos demuestra que queda mucho por hacer», ha incidido. Además, ha avisado de que el machismo está «más arraigado de lo que querríamos en la sociedad» y ha considerado que no existe «una conciencia ciudadana para rechazar esas prácticas».

En este punto, Barroso ha reclamado a las distintas instituciones medidas «eficaces» para luchar contra la violencia machista, a las que ha instado a reflexionar: «Están haciendo tantas cosas mal». Para ello, ha apostado por la coeducación en las escuelas para que «hombres y mujeres disfruten en la igualdad de oportunidades», así como por garantizar los servicios públicos.

Finalmente, ha cargado contra el Gobierno valenciano --integrado por el PP y Vox-- y contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, al que ha acusado de «llevar adelante la agenda política de Vox», un partido «enemigo de las mujeres y de su libertad y de las mujeres libres».

Por otro lado, en un manifiesto leído durante la convocatoria, la Coordinadora Feminista de València ha exigido al Gobierno valenciano que «llame las cosas por su nombre», después de la rectificación del cambio de la denominación de un curso impartido por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) a policías locales de 'violencia intrafamiliar' a 'violencia contra la mujer'.

«Estamos hablando de violencia de género y no de violencia intrafamiliar», ha remarcado la organización, que ha insistido en que este término «se ha de nombrar correctamente para actuar correctamente». También ha tildado de «fascista y racista» la modificación del nombre del curso de 'extranjería, inmigración ilegal y delincuencia'.