El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha defendido este miércoles la reducción a la mitad del peso del valenciano para la contratación del personal sanitario: «Cuando me pongo enfermo quiero que me atienda el mejor, y para retener y atraer el talento no puede haber barreas idiomáticas ni de ningún otro tipo».

Así, lo ha señalado este miércoles durante un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press, respecto a la aprobación este martes en el pleno del Consell de un decreto de selección de personal temporal estatutario sanitario específico para las categorías profesionales sanitarias correspondientes a los grupos de titulación A1 y A2, que eleva la baremación de doctorados y másters para ser médico o enfermero en la Comunitat Valenciana mientras baja de 8 a 4 puntos la de la lengua cooficial. Al respecto, ha señalado que se mantendrá como un mérito, pero ha considerado que no puede valer en la puntuación «lo mismo el valenciano que tener un doctorado o un máster». Del mismo modo, ha defendido la recién aprobada Ley de Libertad Educativa para que «cada familia elija en qué idioma estudia su hijo». «Es una cuestión de libertad, otra vez, una palabra que parece que levanta sarpullido a alguna gente». «Esto es lo mismo: nosotros lo que queremos es que venga el mejor», ha recalcado. Asimismo, ha destacado que el decreto de selección de personal aprobado se pactó con los sindicatos en febrero y contó en la Mesa Sectorial con los votos a favor de tres sindicatos, dos abstenciones y uno solo votó en contra, lo que indica «el nivel de consenso y el nivel de negociación que tuvo y la ausencia de imposición de cualquier norma». «Me gusta proponer, no imponer», ha señalado. Valoración del perfil Al respecto, ha señalado que «más que el valenciano, lo más importante es que se va a valorar el perfil en la contratación para las categorías con titulación A1 y A2 para que »cada uno ejerza sus competencias, lo que más sabe, en el lugar que te conviene". «Hasta ahora, tú cogías a un cardiólogo y cogías al primero, y a lo mejor lo querías para hemodinámica, y no había hecho nunca hemodinámica, mientras que ahora vamos a contratar por perfil, para puestos específicos; pero vamos a contratar de una forma regular donde habrá igualdad, mérito y capacidad en la concurrencia; donde habrá un baremo, público y notorio, y donde habrá una comisión para asegurar transparencia, transparencia, transparencia, pero también para mejorar la competencia y el talento».