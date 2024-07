Almeida carga contra la "pantomima de diálogo social", que se ha convertido en "monólogo" y va a "perjudicar" a empresas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado este martes contra la «pantomima del diálogo social» del Gobierno de España, al asegurar que se ha convertido en un «monólogo» y va a «perjudicar» a las empresas.

«Lo único que va a hacer es perjudicar aún más la competitividad de las empresas, el diálogo social es un diálogo, no un monólogo ni una imposición. No se puede ir a la mesa con la decisión tomada y si te gusta, bien, y si no te gusta, también, esto no son lentejas», ha trasladado el primer edil tras participar en el V Foro de Emprendedores y Autónomos ATA.

Considera que el Gobierno lo que debería de hacer es «negociar y no imponer» y ha reivindicado que el diálogo se haga con los representantes sociales que son «quienes tienen la legitimidad».

Lo ha expresado así después de que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, afirmara que el Gobierno avanzará en la reducción de la jornada laboral para llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37,5 horas para 2025 solo con sindicatos, tras la posición «muy decepcionante» de la patronal española.

Almeida considera que hoy es un buen día para reivindicar la importante de los trabajadores autónomos, a los que se les tiene que dar «las mejores condiciones».

«Las empresas no son los culpables de lo que pasa en España, de lo malo, sino precisamente de lo bueno. Es decir, que son ellos los que crean empleo, los que crean riqueza, los que crean prosperidad y, por tanto, es una buena oportunidad para mostrar el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con los autónomos y con los emprendedores», ha afirmado.

Desde el Consistorio quieren garantizarle la «mayor competitividad fiscal, mejor marco jurídico y la mayor estabilidad institucional», frente a otros que son el Gobierno de «los líos».

Así, Almeida ha criticado que el Gobierno cada día dicte nuevas normas que «dificulten» a los autónomos el ejercicio de su actividad profesionales, mientras que el Ayuntamiento tiene claro que son «una pieza esencial para el crecimiento de la economía».