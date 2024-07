Más Madrid pide una comisión de investigación en la Asamblea por la L7B de Metro en San Fernando

Más Madrid ha registrado una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para analizar las obras de la Línea 7B de Metro de Madrid y determinar en su caso «responsabilidades políticas» por los efectos que ha tenido en el municipio de San Fernando de Henares.

Según recoge la exposición de motivos del texto registrado, al que ha tenido acceso Europa Press, a consecuencia de esta obra se han derribado 41 viviendas, a las que seguirán otras 31 en dos tandas.

De momento hay 63 familias indemnizadas con cantidades entre los 150.000 y los 200.000 euros cuando «los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2024 incluyeron una inversión de 63 millones de euros» ara as mismas. Asimismo, han destacado que se ha derribad el complejo municipal El Pilar, se han trasladado dotaciones a otros municipios y el «gobierno de la Comunidad de Madrid valora el cierre definitivo de la Línea 7 a su paso por San Fernando de Henares».

«El balance en 20 años es un absoluto desastre», ha lanzado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, quien ha tachado de «apabullante» el «sobrecoste de 482 millones de euros» de presupuesto inicial cuando se desplegó esta línea en 2007.

Ha reclamado, de nuevo, que se ponga en marcha un Plan Integral que plantee «subvenciones justas, realojos voluntarios y seguir escuchando a las familias afectadas». Ha reivindicado, además, el trabajo que está haciendo Más Madrid desde la Cámara autonómica, el Ayuntamiento (donde hay mayoría absoluta del PSOE), y el Congreso de los Diputados donde su representante Tesh Sidi ha acogido a los afectados en busca de perfilar un «Pacto de Estado» que reclamar al Gobierno de coalición.

Por su parte, la portavoz del partido en la Comisión de Transportes, María Acín, ha criticado los «más de 600 millones invertidos en parches» mientras se solicita un Plan Integral porque lo actual «no genera certidumbre».

«Hace unos años veíamos que la Comunidad de Madrid no asumía las responsabilidades, es decir, que decía que estos problemas no eran de Metro. Nos volvemos a encontrar con un primer momento de negación que yo asumo que se les va a pasar bastante pronto», ha expuesto tras plantear que el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, no está asumiendo la realidad del problema.