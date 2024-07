PSOE-A señala a Bendodo como primer dirigente que aclarará en tribunales sus "vergonzosas declaraciones" sobre caso ERE

El portavoz adjunto de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía, Josele Aguilar, ha anunciado este martes que el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, será «el primero que tenga que justificar en los tribunales las vergonzosas declaraciones que ayer expresó», antes de remarcar que «queremos advertir al Partido Popular de Andalucía que no siga por esa senda».

En rueda de prensa en la sede regional socialista, Aguilar ha profundizado en el argumento que el lunes empleara el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, para ponerle nombre y apellidos a dirigentes del Partido Popular que serán denunciados si siguen manifestándose en los mismos términos que lo han hecho hasta ahora sobre el caso ERE, en la consideración socialista de que hay un antes y un después tras el fallo del Tribunal Constitucional por el recurso de Magdalena Álvarez.

Espadas dijo este lunes que «no iba a permitir que se hable de robo de dinero público» tras la sentencia del Tribunal Constitucional anulando parcialmente la condena por prevaricación de la exministra y exconsejera a partir de un recurso de amparo suyo.

Bendodo sostuvo este lunes en un acto del Partido Popular sobre Diputaciones, celebrado en Sevilla, que el PSOE «condenó a Andalucía al furgón de cola» de España con la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias y sin publicidad a empresas financiados con fondos autonómicos durante la era socialista de la Junta.

Aguilar ha considerado este martes que «las declaraciones que escuchamos del señor Elías Bendodo son una absoluta vergüenza», convencido de que «no se ha leído la sentencia del Tribunal Constitucional», para considerar que pese al pronunciamiento de este órgano «ha decidido seguir con el manual del fango y de la basura que ha estado utilizando en los últimos quince años».

Preguntado por los medios de comunicación, Aguilar se ha reafirmado en su anuncio de proceder judicialmente contra el dirigente del PP con el argumento de que «las declaraciones del señor Bendodo son delictivas, inaceptables, no políticamente reprobables, son delictivas», por lo que ha anunciado que «son acusaciones de las que tendrá que responder, lógicamente, ante los tribunales», para apuntar que la afirmación de Espadas en defensa de la honorabilidad del PSOE andaluz «no hicimos un brindis al sol o como un eslogan político».

«Cada vez que se produzcan unas declaraciones de este tipo, los llevaremos a los tribunales para que den cuenta de las mismas», ha remachado su argumentación el portavoz adjunto de la Ejecutiva Regional socialista, quien ha insistido en que Bendodo «sobrepasó con mucho cualquier límite de crítica política».

El también portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía ha instado a los dirigentes del PP a «que tengan la valentía de decir qué se ha robado, quién lo ha robado, cuánto» para proclamar que «no vamos a consentir esta absoluta mentira de que aquí se han robado millones y millones sin señalar o indicar quién», un ejercicio en defensa de las personas «vilmente acusadas» y del propio PSOE andaluz como organización.

Aguilar ha asegurado que, a diferencia del argumento del PP, esta sentencia del Constitucional sí aporta por primera vez la perspectiva de que, frente al criterio de la Audiencia de Sevilla o Tribunal Supremo, ha corregido la perspectiva de la Ley de Presupuestos autonómica como «prevaricadora» porque «una ley no puede ser ilegal» y a partir de ahí que la actuación de los exaltos cargos socialistas «no pueden considerarse susceptibles de prevaricación».

"quien quiera seguir por el fango nos veremos en los tribunales"

«El que quiera seguir por el camino de las acusaciones falsas, de las acusaciones infundadas, del fango y de la basura que el Partido Popular ha usado durante los 15 últimos años, nos veremos en los tribunales para que den cuenta allí de esas manifestaciones», se ha reafirmado Josele Aguilar.

El dirigente socialista ha recriminado a la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) el tratamiento informativo que dio a la rueda de prensa de Espadas por considerar que al ser «la primera vez que el secretario general de Andalucía se pronunciaba respecto de esa primera sentencia», pese a ello, «no fue noticia y no mereció el más mínimo comentario», antes de reclamar que «los andaluces necesitan una radiotelevisión andaluza que sea servicio público de verdad» frente a «episodios de censura que pensábamos no se iban a volver a ver en una televisión pública».

Sobre las sentencias pendientes del Constitucional a partir de los recursos de amparo de exaltos cargos socialistas, Aguilar ha supeditado un pronunciamiento a la espera de su difusión pese a que se hayan filtrado el posible contenido de las ponencias.

Sí que ha considerado «imposible que el daño que se le ha infringido a esta persona pueda ser restituido», para sostener que «siempre hemos defendido que son inocentes», así como a partir de la estela de la sentencia de Magdalena Álvarez declarada nula parcialmente, «esperemos que en el resto de los casos también lo sea».

Aguilar se ha declarado «encantado» de la posibilidad del reingreso como militantes socialistas de los exresponsables del Gobierno andaluz mientras se ha preguntado sobre «qué va a hacer él para restituir la honorabilidad», en referencia al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, «si finalmente las sentencias del Tribunal Constitucional siguen la línea marcada por la sentencia que ya se conoce», al tiempo que ha expresado su estupor por «cómo se ha llegado a machacar, maltratar, injuriar y vejar la honorabilidad de estas personas».

El representante socialista ha esgrimido que el argumento del Tribunal Constitucional en la sentencia sobre Magdalena Álvarez es que «no hubo una gran trama, no hubo un gran plan para delinquir y, por tanto, el Gobierno no diseñó un plan para delinquir», para seguidamente afirmar que «no ha habido nunca un robo de 680 millones de euros», además de considerar que «eso no lo había dicho ningún tribunal».

Ha instado a que «los tribunales examinen esos comportamientos individuales que nosotros como Partido Socialista siempre hemos reprobado», con la idea de que «aquel que individualmente ha desviado cantidades para uso personal que todo el peso de la ley caiga sobre ellos», por cuanto «en eso el Partido Socialista siempre ha sido claro y contundente».

«Lo que no vamos a aceptar es que se siga manteniendo que aquí ha habido una trama corrupta de los gobiernos socialistas o un robo de 680 millones de euros que jamás se ha producido», ha remachado su argumentación.