Rovira (ERC) insta a cerrar en julio un preacuerdo para la investidura de la Generalitat

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha instado este sábado a cerrar antes de que acabe el mes de julio un preacuerdo para la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, sea con el PSC o con Junts, a quienes les ha pedido mover ficha y que cada uno exponga propuestas concretas sobre su «modelo de país».

En una intervención telemática ante el Consell Nacional del partido, que ha reunido en la sede de los republicanos en Barcelona, Rovira ha avisado que ERC no quiere apurar hasta el límite máximo de las negociaciones para cerrar un pacto, el 25 de agosto, porque, dice, los acuerdos a última hora «no son buenos».

«A nosotros esta tendencia negociadora de llegar al último minuto, en el último minuto, para tener un mal acuerdo, no nos gusta», ha remarcado Rovira, y ha añadido ERC no quiere ir ni a última hora ni a último minuto porque Catalunya, remarca, no se lo merece.

Frente a dirigentes de la cúpula de la formación, Rovira ha explicado que ERC negocia tanto con PSC y como con Junts una posible investidura de la Generalitat, y que los republicanos han reforzado con más personas sus equipos negociadores para acelerar el proceso y llegar a un acuerdo en las próximas semanas.

Concierto económico

Con la prioridad puesta en una financiación singular para Catalunya, Rovira ha valorado que durante el mes de julio hay tiempo suficiente para lograr un preacuerdo sobre un concierto económico porque es un tema del que, a su juicio, se lleva hablando desde hace años: «No se ha dejado nunca, y ahora está en el centro de nuestra agenda política», ha dicho.

La secretaria general ha avisado que, si no se logra un preacuerdo para la investidura antes de que acabe julio, ERC dejará paso a que se exploren otras mayorías posibles en el Parlament, y ha citado un posible entendimiento entre el PSC y Junts, o que los socialistas reciban apoyos de PP y de Vox.

«ERC en ningún caso asumirá la responsabilidad de unas nuevas elecciones si el resto de los actores no se sientan en la mesa para el mismo nivel de propuestas y con el mismo nivel de compromiso y de voluntad política», ha añadido.