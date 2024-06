La alcaldesa 'popular' de València, Mª José Catalá, ha reivindicado la organización del Orgullo de este año en la ciudad, al tiempo que ha replicado a las críticas de la oposición (Compromís y PSPV) por sus declaraciones sobre la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento. «No me aguantan la mirada al decirme que soy homófoba, porque saben que no lo soy», les ha retado, además de exigir que «por favor, respeten el nombre de València».

«A quien diga que soy homófoba, que no lo he sido en mi vida ni lo seré; he defendido la igualdad y la diversidad en toda mi trayectoria política. A quien diga que he comparado a las personas LGTBI con enfermos, a quien esos usos de la palabra absolutamente injuriosos, desde luego tendrá que asumir sus responsabilidades», ha manifestado en el pleno municipal de este viernes, Día del Orgullo, tras las críticas de la oposición por sus declaraciones en las que explicó que no se colocan banderas en el balcón consistorial ni por esta jornada internacional ni por las de otras como las de la ELA, el alzhéimer o el cáncer.

Catalá ha tomado la palabra desde la presidencia en el turno de réplica del PP a una moción conjunta de la oposición para reclamarle que pida perdón por sus declaraciones. Durante toda la sesión plenaria, los grupos de la oposición han instalado banderas arcoíris en sus bancadas, que la alcaldesa ha asegurado que no contravenían ninguna normativa tras quejarse Vox y consultarlo con el secretario municipal.

En su intervención, la primera edil ha hecho hincapié en que «esta ciudad no es homófoba, este Ayuntamiento no es homófobo y aquí nadie es homófobo». «Me conocen desde hace cuatro años y no me aguantan la mirada a decirme que no soy homófoba, porque saben que no lo soy y han hablado conmigo personalmente. Ya está bien, esta ciudad no es así», ha recalcado a la oposición.

Dicho esto, ha remarcado que «por supuesto» que la organización del Orgullo es «mejorable» y ha garantizado que «se va a mejorar» en próximas ediciones, pero ha instado a Compromís y PSPV a «respetar el nombre de esta ciudad»: «València no merece que ustedes generen una imagen que no se corresponde con la realidad».

Respecto a las entidades --en el pleno han intervenido representantes de Lambda, Crisalis y València Diversitat--, la primera edil ha vuelto a «tenderles la mano» para «hacer un ejercicio de responsabilidad que nos compete a todos» y lograr «un buen desarrollo del Orgullo», al tiempo que ha destacado las actividades y la difusión de este año.

"hemos hecho fiestas, pero también contenido para bibliotecas"

«Hemos hecho fiestas sí, pero también hemos hecho contenido específico para las biliotecas y lo hemos ampliado», ha subrayado, y ha añadido que se han desplegado «más de 200 'mupis', siete autobuses absolutamente vinilados, iluminación de la fachada consistorial, una web específica, mil vinilos para los comercios, un concierto, una mascletà...».

Por tanto, ha sostenido que «una ciudad que no cree en la diversidad no hace todo esto» y que le «gustaría que (Compromís y PSPV) se sintieran orgullosos de esta ciudad y no intenten manipular lo que piensa y siente esta ciudad». «Todo esto está en marcha», ha recalcado.

"no siempre qui paga mana"

Por parte de la oposición, Lluïsa Notario (Compromís) ha indicado a PP y Vox que «esta bandera no es la del insulto ni la de ningún lobby, sino la única que no representa el odio», además de lamentar que «quieren convertir el Orgullo en una cabalgata de Reyes Magos». «No todo está en venta, no siempre 'qui paga mana', y el asociacionismo LBTBI no está en venta», ha aseverado.

Nuria Llopis (PSPV) ha preguntado a Catalá si «le puede más el orgullo que la responsabilidad de su cargo» al afearle que «insulte a los valencianos con las declaraciones que hizo y no pida perdón 48 horas después», si bien ha condenado los «insultos y amenazas» vertidas contra la primera edil en redes. «Hay cuatro motivos para no colgar la bandera y los tiene ahí sentados con nombres y apellidos», ha señalado a Catalá apuntando a los ediles de Vox.

Respecto a los discursos de la oposición, Catalá ha puesto en valor la intervención «respetuosa» al tiempo que «muy contundente y dura» de Notario, mientras no puede «decir lo mismo» de los representantes del PSPV. «Lo lamento, señora Llopis», ha dicho dirigiéndose a la socialista Nuria Llopis cuando ha advertido que «tendrá que asumir responsabilidades» quien haya asegurado que comparó a las personas LGTBI con enfermos.

Gil tiende la mano a "los colectivos que quieran"

Desde el gobierno, la concejala de Igualdad, Rocío Gil (PP), ha espetado a la oposición que «basta ya de llamar homófoba a la alcaldesa y de alentar a personas para que nos insulten y amenacen en redes», mientras ha garantizado que seguirán trabajando para celebrar el Orgullo y defender los derechos LGTBI «le pese a quien le pese» de la mano de «los colectivos que quieran». También ha subrayado que los Gay Games 2026 se celebran en València «con apoyo de la federación internacional».

El portavoz de Vox, Juanma Badenas, ha acusado a la oposición de «ignorantes y maleducados» por intervenir durante su discurso y de ser «siervos de ese colectivo lobby internacional que se enriquece gracias a los numeritos que organizan». «Mientras ustedes montan esos numeritos, el número de mujeres violadas en València crece», ha dicho.

Lambda: "mis padres votan al pp y se avergüenzan de este orgullo"

Por su parte, los representantes de las tres entidades LGTBI han dado la espalda a los discursos de PP y Vox en el pleno. Fran Fernández (Lambda) ha acusado de nuevo a la edil de Igualdad de «mentir y coaccionar» sobre la organización del Orgullo y ha advertido que el año que viene las entidades mantendrán su posición. «Mis padres votan al PP y se avergüenzan de lo que ha pasado este año», ha añadido.

La portavoz de Crisalis, Raquel, ha advertido que la libertad de las personas trans «está coaccionada por gobiernos que estigmatizan sus vidas y no asumen responsabilidades sobre el impacto de la transfobia».

Sobre esta intervención se ha referido Catalá en su intervención posterior, para señalar que ella también es madre y quiere «lo mismo» para sus hijos, además de trasladarle «absoluta empatía y sensibilidad con sus reivindicaciones».

Por la asociación València Diversitat, Jorge García ha asegurado que la concejala de Igualdad «forzó a las entidades a salir del proyecto de los Gay Games» al ofrecerles un peso en el comité organizador «de un tercio de un octavo, que es un 4%». Además, ha preguntado si «vetarán en el patrocinio del evento a empresas no comprometidas con los derechos» del colectivo.

Al acabar el debate, el portavoz del PSPV se ha quejado de que la votación de la moción, al igual que las del resto del orden del día, se esté retrasando por la ausencia de una edil que tenía que oficiar una boda. «Lo hace para que los medios no vean lo que va a votar», ha dicho a Catalá.