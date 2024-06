El portavoz del grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha criticado que la comisión de investigación sobre la implantación de renovables en Aragón «ha sido más una comisión de justificación de las irregularidades y dejación de funciones del Gobierno autonómico».

Un grupo de trabajo que ha calificado de «surrealista, poco transparente, y convertido» que ha servido más de «comisión de justificación de irregularidades, de la dejación de funciones del Gobierno de Aragón, y de la colonización de macro renovables a cualquier precio que siguen destrozando todo el territorio».

Guitarte ha criticado el hecho de que la comisión no acuda a la justicia con acusaciones de delito y lo ha contrapuesto con el paso dado por su formación, que sí trasladó a la Fiscalía «los indicios que observamos en varias adjudicaciones, y la Fiscalía sí ve esos indicios, así que esta comisión no llevará a nada a la justicia, pero no quiere decir que la justicia no esté en el asunto», ha matizado.

Ha recordado que el movimiento ciudadano Teruel Existe ha presentado ante las fiscalías de medio ambiente de Zaragoza, Huesca, Teruel y Madrid más de nueve grupos de denuncias sobre un centenar de proyectos de renovables. «Y todas ellas se han admitido a trámite», ha recalcado.

Asimismo, Guitarte ha acusado al expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y a la exconsejera autonómica, Mayte Pérez, de «intervenir para favorecer la implantación de renovables en territorios reticentes y siempre para favorecer a una sola empresa», como se recoge en el punto 10, a propuesta, ha apuntado, del PP.

«Igualmente se ha demostrado, con declaraciones de comparecientes en esta comisión y otros responsables políticos de diferentes partidos, que existió una presión por parte de altos representantes del anterior Gobierno para favorecer los proyectos de una empresa concreta», ha repasado.

Ha añadido que en las conclusiones «se constata la inacción voluntaria por parte del anterior consejero de Industria, Arturo Aliaga, del PAR, en la tramitación de los expedientes de instalaciones de energía eólica», así como que hubo «dejación de funciones del Gobierno de Aragón» que «dejó su obligación de administrar la política energética de Aragón en manos de una empresa concreta».

Guitarte ha contestado a quienes «aseguran que velan por el bienestar de Aragón, que nos acusan de no querer lo mismo», pero que «luego no tienen reparo en defender que en Aragón se instalen parques que otras comunidades se niegan a instalar en su territorio», ha aseverado.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe también ha lamentado la «falta de transparencia y funcionamiento» de la comisión, en cuestiones como la selección de comparecientes, hecha por cupos otorgados a cada formación, «con una muy escasa cantidad de comparecientes a propuesta de los grupos pequeños como el nuestro», lo que, según ha lamentado, ha impedido tener suficientes testimonios «para documentar los indicios y las pruebas que avalan los argumentos».

Par

Sobre las afirmaciones del portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, de que las empresas no se asientan en Teruel por culpa de las acciones de Teruel Existe, Guitarte ha afirmado: «No creo que la depuración de posibles responsabilidades penales por parte de ciertas empresas espante a los negocios serios, que son los que nos interesan».

Para Guitarte, «el portavoz del PAR habla de Teruel como de una tierra de oportunidades, y yo recuerdo que así se llamaba al salvaje oeste. Y eso no es lo que queremos para Teruel. Porque es esa barra libre la que convierte en menos atractiva a nuestra provincia. ¿Alguien se iría a vivir al lado de un parque de molinos?», ha preguntado.