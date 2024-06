El líder de UGT-A pide "respetar la presunción de inocencia" de la antigua cúpula juzgada por presunto fraude en ayudas

El secretario general de UGT Andalucía, Óskar Martín, ha pedido este martes «respetar la presunción de inocencia» de las personas juzgadas en el procedimiento abierto contra la antigua cúpula del sindicato por presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil con relación a la gestión de subvenciones autonómicas por valor de más de 40 millones de euros.

Martín se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al ser preguntado por el juicio que quedó visto para sentencia el pasado 20 de junio en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; y el consejero delegado de la entidad satélite del sindicato Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea.

«Estamos satisfechos de que ya por fin haya finalizado un procedimiento que viene desde hace más de 12 ó 14 años, en el que hemos estado varios meses y en el que UGT ha mostrado siempre y sigue mostrando su total y absoluta colaboración con la justicia, como no puede ser de otra manera», ha asegurado al actual líder regional de UGT.

Junto a ello, Martín ha defendido la necesidad de «respetar la presunción de inocencia de las personas que están en el procedimiento, esperar a que la justicia se pronuncie y luego pues el acatamiento total y absoluto a la sentencia que salga de ese juicio».

Caso ere

Preguntado por las últimas decisiones del Tribunal Constitucional sobre el caso ERE exonerando los delitos de malversación y prevaricación de exaltos cargos de la Junta de Andalucía, el secretario general de UGT-A ha insistido en el «respeto» y el «acatamiento a pie juntillas» de las «sentencias que dicte la justicia, sea en un sentido o en otro».

«Creemos que ese es el respeto que hay que prestar a un pilar fundamental del Estado como es la justicia de justicia de nuestro país», ha concluido.