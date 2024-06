El PSOE rechaza condonar deuda a una única CCAA y pregunta qué modelo de financiación autonómica defiende VOX en Aragón

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha indicado que los socialistas rechazan la condonación a una comunidad autónoma «en exclusiva», independientemente de que sea Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía, por considerarla un «agravio comparativo» frente a los aragoneses. También ha preguntado a VOX qué modelo de financiación autonómica defienden.

Mayte Pérez ha propuesto que la condonación se extienda a todas las comunidades autónomas y no solo afecte a aquellas que han contraído deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

En este sentido, ha pedido que no se «discrimine» a comunidades autónomas como Aragón, cuya deuda con el FLA está por debajo del 20 por ciento porque se han financiado por mecanismos alternativos a esta herramienta estatal, frente a otras como Cataluña que superan el 80 por ciento.

Así, Pérez ha comparecido este lunes en rueda de prensa para explicar que a pesar del acuerdo de «descargar» esta semana de comisiones ordinarias por la celebración de dos plenos en las Cortes de Aragón, PP y VOX se han negado a posponer la Comisión de Hacienda que se desarrolla este lunes, con el único propósito de «criticar a Cataluña y al Gobierno de España», ya que en el orden del día se aborda la financiación autonómica.

Por ello, la parlamentaria socialista ha lamentado la «falta de respeto» a los acuerdos de la Junta de Portavoces, al tiempo que ha afeado al Gobierno de Aragón --PP y VOX-- el «uso partidista» de las instituciones y le ha preguntado cuándo asumirá el liderazgo y la responsabilidad que le corresponden.

A su juicio, el PP pretende «pillar en un renuncio» a los grupos políticos de la oposición en un «asunto en el que deberíamos alcanzar el mayor consenso posible», como es el modelo de financiación autonómica, puesto que se traduce en la calidad servicios públicos para la comunidad autónoma.

Qué defiende vox

Con respecto a la Comisión de Hacienda, Mayte Pérez ha argumentado que el PSOE no ha planteado ninguna enmienda «porque entendíamos que se iba a suspender». Por eso, «presentaremos una enmienda 'in voce' para defender los intereses de nuestra tierra» y reclamar que no se condone la deuda a una comunidad autónoma «en exclusiva», sino a todas.

Mientras el PP y VOX fijan «muy claramente lo que no les gusta que hace el Gobierno de España, no hay tanta claridad en lo que defienden ellos» en el Ejecutivo aragonés, ya que la formación verde se «descolgó» en la aprobación de un documento aprobado el 27 de enero de 2022, que responde a «una propuesta de aportaciones» del Ejecutivo autonómico y los grupos parlamentarios, sobre financiación autonómica.

Desde el PSOE «queremos que se tenga en cuenta ese trabajo riguroso y colectivo», ha reclamado Pérez. «Sabemos muy bien lo que piensan --VOX-- en contra del Gobierno de Pedro Sánchez y esa 'catalanofobia' que les caracteriza, pero no qué modelo de financiación autonómica defienden en Aragón».

Por ello, ha aconsejado al Gobierno de Aragón y a su presidente, Jorge Azcón, «arreglar las cosas en su casa y con su socio de gobierno» antes de «pedir» al Ejecutivo central, puesto que se desconoce cuál es la posición de VOX acerca del modelo de financiación que quieren para la comunidad autónoma.