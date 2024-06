Medio Ambiente rescata dos crías de cárabo en Xàtiva para cuidarlas en el centro La Granja y liberarlas posteriormente

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio ha recuperado un par de crías de cárabo en Xàtiva (Valencia), en el marco del programa de recuperación de 'aves huérfanas', una especie de ave rapaz con el fin de cuidar a los animales durante un plazo de dos o tres meses para posteriormente ser liberados.

El director general de Medio Natural y Animal, Raúl Mérida, ha detallado que «la recuperación de 'aves huérfanas' como es el caso de estos cárabos, es solo una pequeña parte de las labores que se realizan en el Centro de Recuperación de Fauna de La Granja». «Cada año ingresan entre 6.000 y 7.000 animales de especies silvestres por multitud de causas como pueden ser atropellos, electrocuciones, traumatismos, intoxicaciones, entre otras razones», ha añadido, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El director general ha indicado que «las aves son el grupo de fauna con mayor número de ingresos, pero también se atienden a mamíferos como ardillas, erizos, tejones y garduñas entre otros, así como reptiles y anfibios como tortugas, culebras y gallipatos».

Desde La Granja, también se llevan a cabo diversos proyectos de cría en cautividad con especies en peligro de extinción para reforzar las poblaciones silvestres de las mismas. Entre estos proyectos, se encuentra el de la cerceta pardilla, un pato declarado en peligro crítico de extinción.

Dos crías hermanas

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva se avisó a la Conselleria de Medio Ambiente de que un ciudadano había avistado a dos crías de cárabo dentro de la sala de los cajeros automáticos de una entidad bancaria. Tras el aviso, personal del Centro de Recuperación del Fauna (CRF) de La Granja acudió a recogerlos.

Se trata de dos hermanos nacidos este año de unas seis u ocho semanas de edad que se encuentran en perfecto estado de salud y ya están en una jaula de vuelo junto a otros cinco cárabos de edades similares recogidos en otras zonas de la Comunitat Valenciana, concretamente en Oliva, Potries, Losa del Obispo, Ademuz y Gandia.

Según han informado los especialistas del CRF La Granja, «hay que recordar que, en determinadas especies de rapaces nocturnas como los mochuelos, búhos chicos o cárabos, los pollos 'volantones' abandonan el nido y permanecen cercanos a este y los padres los tienen controlados y siguen alimentándolos». En esta fase de aclimatación al medio, a veces son vistos por ciudadanos que piensan que están abandonados y actúan de buena voluntad, los recogen y los llevan a un Centro de Recuperación de Fauna.

No obstante, en un principio, según han explicado el veterinario del centro, no haría falta, ya que estas crías están en fase de adaptación al medio natural y no por ello se encuentran en peligro.

Desde los centros de recuperación de fauna, se aconseja que, de no estar en una situación de riesgo como, por ejemplo, estar cerca de una carretera, en el núcleo urbano o con presencia de depredadores, lo mejor para ellos es dejarlos, o al menos consultar con un centro de recuperación sobre qué hacer teniendo en cuenta las circunstancias.