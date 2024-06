La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este sábado el encuentro de «cortesía» con el presidente de Argentina, Javier Milei, al que hizo entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad, frente a la «confrontación del sanchismo» y ha subrayado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sí que demuestra «deslealtad» al permitir las embajadas de Cataluña o recibir a líderes que insultan a España y al Rey.

Durante su intervención en un acto del PP de Madrid en el Parque de Berlín para celebrar un año de gobierno en la Comunidad y en 114 municipios de la región, la jefa del Ejecutivo madrileño ha defendido mantener relaciones institucionales con Argentina, uno de los «pueblos hermanos» de España, y ha subrayado el valor de Javier Milie al ponerse al frente de un país «hundido» como este.

Desde el gobierno de Pedro Sánchez han sido varias las voces que han cargado contra Ayuso por esta medalla y recepción al presidente argentino y le han acusado de deslealtad institucional. Entre ellos, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado al presidente de Argentina, Javier Milei, de seguir «la política de la selva» y ha afirmado que siente «vergüenza y pudor» por el hecho de que la Comunidad de Madrid «aplauda estas ideas», dando amparo a la ultraderecha y populismos.

«Ha recibido una distinción el presidente de la Argentina porque tenemos potestad del mismo modo que el presidente otorga otras muchas distinciones y nadie le cuestiona por ello», ha defendido Ayuso en su intervención.

Frente a ello, la presidenta madrileña ha subrayado que quien es «desleal» es el Gobierno de Pedro Sánchez con su política en Cataluña y la apertura de embajadas en el extranjero pagadas con dinero de todos los españoles y recibimientos a mandatarios «con repúblicas bolivarianas que nos insultan a los españoles, al Rey y a nuestra nación» mientras que el gobierno «calla».

«No he visto al presidente de la Argentina insultar a España ni al Rey pero sí he visto a la mitad del gobierno hacerlo, sí que lo he visto con otros gobernantes dictatoriales y populistas en América, sí que lo he visto con ellos. Pero además, si hay embajadas catalanas que pagamos todos los españoles, si se puede con el dinero y el esfuerzo de toda la clase trabajadora española mantener a gente que está arruinando Cataluña y que nos quiere robar más a nosotros y que se dedican a ir insultando a España por todo el mundo, ¿por qué no podemos mantener lazos de hermandad con Agentina», ha subrayado Ayuso.

En esta misma línea, ha recalcado que, aunque ahora el PSOE se ponga «nervioso», el PP de Madrid «siempre ha tenido a Argentina en sus discursos» y ha censurado que el Gobierno central se erija como voz autorizada sobre «quién merece una medalla» mientras esperen que aquellos que no han «provocado conflictos internacionales con naciones hermanas» se queden quietos y sigan «por el camino de la miseria».

Naciones hermanas

«Mientras Argentina y otros muchos países sean naciones hermanas, nosotros no tenemos por qué entrar al juego de las disputas políticas que provocan a aquellos ministros que son incapaces de quedarse quietos con los deditos y solo saben insultar, ofender y no hacer su trabajo», ha subrayado en referencia a las críticas del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al presidente de Argentina.

En esta línea, se ha preguntado por qué no reconocer a un país como Argentina al que van los Reyes y con el que existe una relación de hermandad, algo que según ella debería ser motivo de «orgullo». «Claro que sí que hacemos actos de cortesía. ¿Por qué tenemos que seguir por el camino de esa confrontación a la que nos lleva el sanchismo», ha cuestionado.

Al hilo, ha resaltado la «valentía» de Javier Milie al hacerse cargo de una nación «que tiene a la mitad de su población sumida en la pobreza», donde uno de cada dos argentinos es pobre, cuando era la nación más próspera. «Nosotros emigramos a Argentina también. Hay que acordarse de todo. Y emprendieron el mismo camino contra la separación de poderes, las instituciones, las empresas, la verdad, las familias, la libertad. Y miren cómo han acabado todos sus jóvenes llenando nuestros mítines aquí en Madrid», ha subrayado Ayuso, quien ha reiterado que «del socialismo se sale».

En esta línea, ha recordado que seguro que habrá voces que buscarán coincidencias entre el discurso de Milie y el suyo para defender que se trata de «proyectos distintos» y «países en situaciones distintas». «Evidentemente no estaremos de acuerdo en muchas cosas, pero en otras tantas, sí. Cada vez que una empresa abra sucursal en Argentina o un joven encuentre su camino, cuando empiecen a bajar los precios, cuando se empiece a crear prosperidad y muchos argentinos vuelvan a casa, ahí por supuesto veré representadas las políticas del PP y estaré orgullosa de pensar que eso ha sucedido», ha zanjado.