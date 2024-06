La ANC, Òmnium e Irídia han presentado un escrito al Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona en el que exigen que no se aplique la amnistía «a los policías que cometieron violencia policial» el 1-O.

Lo han hecho después que el juez instructor que investiga a los policías del 1-O haya pedido el posicionamiento de las partes, ha informado la ANC en un comunicado.

La ANC y Òmnium son acusación particular, mientras que Irídia es acusación popular y particular; y las tres entidades han esgrimido que la Ley de Amnistía no puede amparar «la brutalidad policial».

Posible delito de torturas

Ven la actuación de los agentes «incompatible» con el Convenio por la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

De hecho, sostienen que los actos investigados deberían quedar exentos de la amnistía porque «pueden representar delitos de torturas o trato inhumano o degradante».

En este sentido, las organizaciones personadas contradicen los argumentos de la Fiscalía, que se ha posicionado a favor de aplicar la amnistía a los agentes investigados.