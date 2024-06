El director uruguayo Fede Alvarez ha presentado este miércoles en Barcelona un avance de metraje de la película 'Alien Romulus', que se estrenará en cines el 15 de agosto en España, y ha asegurado respecto al cine de terror y la saga Alien: «Lo que siempre da miedo es el elemento humano del monstruo».

Lo ha dicho en un coloquio tras la proyección de este avance en el marco de la convención CineEurope, que se celebra esta semana en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), donde ha dicho que se tienen que tomar este tipo de oportunidades cuando a un director le ofrecen la posibilidad de participar en una saga como la de Alien y ha explicado que ha querido regresar al elemento de terror de la original.

La película se sitúa cronológicamente en la saga entre 'Aliens' y 'Aliens el regreso', las dos películas iniciales, el guión es del propio Alvarez junto a Rodo Sayagues, y cuenta como un grupo de jóvenes colonizadores espaciales se enfrentan a la criatura, en un filme protagonizado por Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn y Aileen Wu.

Preguntado por si ha sentido la presión al enfrentarse a una saga como la de Alien, ha asegurado que se vuelve loco haciendo cualquier producción por la presión que se impone él mismo: «Una presión de hacer algo que valga la pena».

Y sobre las expectativas, ha hecho el símil sobre si un niño de 12 años va a un restaurante y come pan con tomate que le encantó y que él lo compra y pide la receta y nadie la sabe: «Si fuera el mismo pedazo, no sería igual, no tienes 12 años», ha explicado, por lo que es un trabajo de traducción de cómo conseguir generar las mismas emociones en la película que cuando se vio la primera vez sin caer en el error de la reproducción.

Ha explicado que se ha imbuido en el mundo de Alien a través de los cómics, las novelas y los juegos tras la película original, y espera que quien vea 'Alien Romulus' pueda ver referencias de ese «alucinante» universo.

Ha remarcado que las películas de Alien son muchas cosas muy sofisticadas, pero que al final funcionan porque dan miedo: «Me gustaron todas las Alien, pero algunas se acuerdan tarde de que son una película de terror. Ojalá hayamos hecho justicia a lo que uno espera de una película de Alien».

No "traicionar" el canon alien

Ha enfatizado que lo que tenía claro es que no podía contradecir el canon de Alien, y ha subrayado que en 'Alien Romulus' existen aspectos más nuevos que clásicos de la saga: «Traicionar el canon es verle los hilos a la película», ha dicho.

Alvarez ha asegurado que siempre saca su «ego y persona» de las películas, y que que al final su sello como director es la forma en la que sabe hacer las películas, que en su caso es poco diálogo y que se pueda contar lo máximo con la cámara.

Ha explicado que cuando fue a explicarle a Ridley Scott, productor de la película y director del primer 'Alien', el argumento de 'Alien Romulus' le contó todo lo que tiene que ver con la relación de los personajes, que en ese sentido va más allá que otros filmes de la saga.

«Hoy sería muy difícil hacer una película que tuviera personajes que fueran presentados tan superficialmente como en 'Alien', que es más una caracterización», ha señalado Alvarez, quien ha dicho que en su 'Alien Romulus' se establece una relación más profunda entre personajes y eso hace que el terror sea mayor.