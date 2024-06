El portavoz socialista de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia en las Cortes de Aragón, Darío Villagrasa, ha criticado la actitud de Alejandro Nolasco, al que ha calificado como un vicepresidente «ausente», y al que ha acusado de «esconderse permanentemente» para no acudir a las Cortes de Aragón y «dar la cara» y confrontar opiniones con los distintos grupos parlamentarios.

Villagrasa ha recordado que han sido numerosas las ocasiones en las que desde el Grupo Parlamentario Socialista se ha solicitado la comparecencia del vicepresidente para hablar sobre inmigración. «Se nos dice que no es competente para hablar de este tema en el parlamento, pero curiosamente sí lo es cuando lanza mensajes de odio contra los inmigrantes en cualquier esquina de la comunidad aragonesa».

Todo ello, ha continuado, no demuestra sino un «ejercicio de poca valentía política» que lo único que demuestra es que VOX «ha venido a erosionar la institucionalidad», ha aseverado el diputado socialista.

En el caso del pleno de mañana, esa mayoría de PP y VOX han impedido que viniera a comparecer para hablar de una cuestión tan sencilla como el balance de sus primeros meses de gobierno y de acción política.

«Decide que no quiere rendir cuentas al parlamento sobre su labor al frente de la Vicepresidencia del Gobierno como es su obligación y sin embargo si se ve capacitado y pide venir a hablar de corrupción moral», aunque finalmente no va a acudir. «Ni una cosa ni la otra, no quiere dar explicaciones, no quiere rendir cuentas al parlamento», ha asegurado Villagrasa.

Todo ello le ha llevado a concluir que «si VOX ha venido a las instituciones a erosionarlas, a hacer escapismo y a no comparecer en el parlamento, tendrá enfrente al PSOE para impedirlo».

El representante del PSOE se ha felicitado puesto que, por fin, Nolasco haya aceptado una interpelación en la sesión plenaria del viernes para hablar de la institucionalidad. «Desde luego, si por algo hemos conocido al vicepresidente a lo largo de este primer año de gobierno es por su interés en erosionar las instituciones y los ciudadanos lo conocen por sus declaraciones y sus salidas fuera de tono», motivos por los que se hace más necesaria que nunca esta interpelación, ha dicho.

En definitiva, Darío Villagrasa ha lamentado que es «perjudicial» para el interés general de nuestra comunidad que la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón esté ocupada por una persona «ausente» que no se atreva a dar la cara en el parlamento y con «una actitud infantil».

Por último, el diputado socialista ha asegurado que frente a este «ejercicio de ausencia, escapismo y falta de institucionalidad» del vicepresidente Nolasco, el PSOE «siempre estará para pedir cuentas y defender los postulados que han hecho de Aragón una tierra de entendimiento y consenso».