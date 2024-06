El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha reconocido que se ha detectado «un pequeño repunte» en los casos de Covid-19 en la comunidad autónoma, pero ha sostenido que «no es preocupante en el ámbito asistencial» ya que «no está provocando grandes ingresos hospitalarios».

El virus, en una persona con «un nivel de salud normal, que no tenga ninguna patología o comorbilidades especiales o no esté inmunodeprimido, prácticamente está durando tres días, no mucho más», ha explicado Bancalero en declaraciones a los medios de comunicación previas a la celebración del Consejo de Salud de Aragón.

Este periodo es «incluso mucho más corto» que el de la gripe, ha asegurado.

Además, los síntomas actuales de la Covid-19 son «banales» y se solucionan «con la medicación que más o menos todos conocemos», como antitérmicos y analgésicos.