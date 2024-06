El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este martes que el Gobierno de Aragón recurrirá la suspensión de la norma por la que derogó la ley de Memoria Democrática, al tiempo que ha criticado la «diferencia de trato» que el Gobierno de España dispensa a Aragón en comparación con el los «privilegios» y «mimo» que aprecia con los independentistas catalanes.

Azcón ha hecho estas declaraciones apenas 24 horas después de que el Tribunal Constitucional admitiese a trámite el recurso planteado por el Gobierno de España contra la decisión de Aragón de derogar el texto de memoria democrática, procedimiento que conlleva la suspensión de la norma objeto de revisión.

«Es muy difícil explicar que haya comunidades autónomas que no tengan una ley de memoria y estén dentro de la Constitución y porque nosotros por no la tengamos ahora el Gobierno de España piense que estamos fuera de la constitución», ha razonado el presidente.

Jorge Azcón ha defendido el carácter «democrático» y «legítimo» de la derogación aragonesa y ha comparado la actitud del Gobierno central respecto a cómo ha reaccionado ante la votación «ilegal» de la mesa del Parlamento de Cataluña: «Al Parlamento de Cataluña se le apercibe, pero a Aragón las leyes se nos suspenden y creo que la igualdad en el trato de las distintas comunidades autónomas debería ser un principio fundamental y es evidente que nosotros no nos vamos a callar, si lo que esperan es que no alcemos la voz, pues no lo vamos a hacer», ha sostenido.

Por ello, ha argumentado que Aragón recurrirá «una ley que defiende a las Cortes de Aragón, que defiende la capacidad de los aragoneses para tomar nuestras propias decisiones y que por supuesto va a plantear que no haya ninguna restricción de derechos en nuestra comunidad autónoma».

El jefe del Ejecutivo ha aludido a que los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón aún esperan conocer un voto particular del dictamen previo al recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo central aún no ha dado a conocer.

Además, ha defendido la pertinencia «más que nunca» de presentar la ley de concordia y ha descartado establecer cualquier diálogo con el Gobierno de Sánchez: «No vamos a formar parte de ningún mitin del Gobierno de España. Si el Partido Socialista en la Moncloa quiere organizar mítines y quiere organizar actos políticos, me parece estupendo que lo hagan en Ferraz, pero que no cuenten con los aragoneses», ha zanjado.