El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha defendido la «resistencia a prueba de injurias e insultos» de la presidenta del Ejecutivo regional, Mariano de Paco, frente a un Gobierno de España «sin escrúpulos, sin principios» y en «hoguera de las vanidades» que «pagan los españoles».

Durante su participación en los Desayunos Madrid que organiza Europa Press, De Paco ha defendido a Ayuso, una «jefa» y «maestra de ceremonias» que dirige «con firmeza, criterio y exigencia», pero que al mismo tiempo «demuestra una capacidad innata para la escucha, el diálogo y el debate».

«Eso sí, siempre pide más: Más trabajo, más transformación, más progreso y más bienestar para los ciudadanos», ha remarcado durante su intervención, en la que ha ahondado en que a estos rasgos, Díaz Ayuso une «energía, obstinación y capacidad de resistencia a prueba de injurias e insultos».

«Su tenacidad frente a los ataques es ya proverbial. Es como si la presidenta dispusiera de un 'superpoder' que la hiciera más fuerte cada vez que aquellos que viven obsesionados con minarla la intentan debilitar», ha insistido el consejero de Cultura, quien la ha comparado con figuras del cine como Clint Eastwood, Carmen Maura o Paco Rabal para soslayar que «cada día que pasa», Isabel Díaz Ayuso «es más fuerte, más sincera, más auténtica y, sobre todo, más necesaria».

Una decisión «a prueba de bulos» para «cambiar las cosas» desde el Gobierno regional y «hacerlo pensando en el conjunto de los madrileños y, sobre todo, de España».

Frente a esto, Mariano de Paco ha afeado la «máxima» del Ejecutivo central de «conservar el poder a toda costa, cueste lo que cueste, y cediendo lo que haya que ceder», aunque haya que «sacrificar la igualdad entre los españoles y defenderse, atrincherado, detrás de muros de sectarismo».

Un gobierno central en el 'show must go on'

Así, el consejero ha citado la canción de Queen 'The show must go on' para subrayar que para el Gobierno de España «la ideología pasa a un segundo plano». «Continuemos este espectáculo de funambulismo de tercera, sin principios, sin escrúpulos y en una hoguera de las vanidades, que, por supuesto, paguen los españoles», ha ironizado De Paco.

Frente a esto, el consejero de Cultura ha defendido la apuesta de la Comunidad por extender el acceso a la cultura a todos los madrileños de la mano también del sector privado «frente a las recetas apolilladas de los gurús que iban a asaltar los cielos aplicando soluciones sencillas a los problemas complejos».

«Nosotros hemos apostado por encarar los problemas escuchando a los que arriesgan, invierten y generan actividad, todo con un fin: generar oportunidades a los ciudadanos», ha añadido.

Por otro lado, ha recordado medidas a favor del acceso a la cultura como la entrada gratuita a museos de titularidad autonómica como el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) de Móstoles, el acceso a todas las salas de exposiciones, así como de todas y cada una de las muestras que forman parte de la Red Itiner, que «llega ya a 77 municipios de la región».

También ha recordado que los Teatros del Canal, el Teatro Auditorio o el Real Coliseo de San Lorenzo de El Escorial «disponen de entradas desde 9 euros» y cuentan «con todo tipo de descuentos», desde este año también al carné único de bibliotecas.

«Pero la gratuidad llega también a nuestros conciertos de Semana Santa, a nuestro festival Sesión Vermú, a las Fiestas del 2 de Mayo, a todas las actividades de Navidad, al Festival de Escenas de Verano y, por supuesto, a nuestra querida Hispanidad», ha abundado el consejero.

Acción frente a "la indolencia, la incapacidad y el ruido"

Frente a la «indolencia, la incapacidad y el ruido», Mariano de Paco ha presumido de la puesta en marcha, «en menos de un año», del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, con Jesús Carmona al frente de un elenco estable de artistas, que, a partir del próximo 12 de octubre, «difundirá, desde los Teatros del Canal y hacia el mundo, el inmenso patrimonio vinculado al flamenco y a la danza» del país.

También ha recordado Mariano de Paco de que, «en coherencia con este planteamiento» y de la mano de la consejería de Educación, Ciencia y Universidades, este año se ha puesto en marcha el Plan Integral de Danza. «Queremos que nuestros niños y jóvenes se formen desde pequeños entendiendo la importancia del arte en movimiento, de la música, de la cultura y de la emoción, elementos básicos para la formación de seres humanos».

El encargado de presentar a Mariano de Paco en los Desayunos Madrid ha sido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y la portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, quien también ha criticado «el modelo sectario» del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, porque «parece más empeñado en dividir o en desmontar una red cultural que ha dado a España prestigio mundial».

«En vez de trabajar para que el arte y la cultura lleguen a todos los ciudadanos, Urtasun sólo habla de descolonizar o descentralizar museos o prohibir los toros, nuestra fiesta nacional, sin más explicaciones razonables y sin ningún tipo de voluntad de diálogo. Un ministro más preocupado en revisar que en crear. Detrás del muro de Sánchez, poco nada hay para ofrecerle a los españoles», ha lanzado.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha defendido que en Madrid «la cultura suma, une y crea riqueza» porque «es nuestra mejor baza y nuestra carta de presentación para el resto del mundo». Asimismo, ha asegurado «el modelo de De Paco y Ayuso es abierto, diverso, libre y está convirtiendo a la región en una meca de la cultura, del turismo y del deporte».