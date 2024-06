Comunidad comprará la casa de Vicente Aleixandre para convertirla en centro "de referencia artístico" y la declarará BIC

La Comunidad de Madrid tiene intención de comprar Velintonia, la casa del Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre en Madrid, para convertirla en un centro «de referencia artístico» a nivel nacional, al tiempo que declarará el inmueble como Bien de Interés Cultural (BIC).

Así lo ha avanzado este martes el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, durante su participación en los Desayunos Madrid que organiza Europa Press.

Después de que tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de la capital propusieran al Ministerio de Cultura la compra del inmueble bajo titularidad estatal y se comprometieron a colaborar para dotarle de contenido, el consejero reconoció en una entrevista concedida a Europa Press el pasado mes de febrero que no había recibido respuesta del ministro, Ernest Urtasun, a esta propuesta, idea que ha repetido este martes. «En febrero me dirigí al ministro ofreciéndole mi disponibilidad, pero no se dignó a contestarme», ha incidido.

«Teniendo en cuenta la dimensión nacional e internacional del artista, en esa misiva plantee la necesidad de que fuera el Ministerio el que adquiriera el inmueble y que el resto de administraciones la llenáramos de actividad en torno a la figura de Aleixandre. El ministro, que estos meses ha debido estar muy ocupado reescribiendo la Historia Universal, eliminando premios taurinos y contando votos de la formación política de la que forma parte, no se dignó ni a contestarme. Debe ser marca de la casa», ha criticado De Paco, quien ha sentenciado que «muchas palabras grandilocuentes, mucho eslogan, mucho derecho a la cultura», pero «a la hora de la verdad, poco trabajo, ningún interés por lo concreto».

Ahora, ha explicado el consejero, es la Administración autonómica la que tiene intención de iniciar los trámites para la adquisición de esta vivienda que fue escenario de la vida y producción literaria de Aleixandre, así como lugar de reunión de la Generación del 27 y otros artistas.

«Queremos poner este futuro espacio al servicio de los madrileños y de cuantos visiten la región, un lugar de encuentro para los que amamos las letras y un magnífico enclave para conmemorar, en 2027, el 50 aniversario de la concesión del Nobel y el centenario de la Generación del 27», ha añadido De Paco Serrano.

En junio de 2022 el Gobierno regional protegió este inmueble declarándolo Bien de Interés Patrimonial (BIP). Ese mismo año, en diciembre, se declaró BIC el archivo del poeta, un «tesoro literario» que merced a esta decisión, no podía venderse, disgregarse o exportarse.

«Ahora damos un paso más para conservar y proteger al máximo su obra y memoria», ha abundado el consejero.

Críticas a urtasun por "falta de interés" en el archivo y la casa

Sobre la falta de acuerdo con el Ministerio, Mariano de Paco ha denunciado la «falta de interés demostrada» por el ministro, «tanto por el archivo como por la casa que habitó Vicente Aleixandre durante buena parte de su vida y hasta su muerte».

La subasta por la casa del poeta Vicente Aleixandre en Madrid, con una tasación de 4,5 millones de euros, concluyó sin recibir pujas en el plazo de 20 días para la recepción de ofertas. El mínimo para pujar por este inmueble era de 3,1 millones de euros, importe equivalente al 70% de ese precio de tasación.

La salida en venta de este inmueble generó diversas reacciones de las instituciones. Fuentes del Ministerio de Cultura aseguraron a Europa Press el pasado 6 de febrero que estaban «estudiando» la petición de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid de comprar la casa del poeta Vicente Aleixandre en Madrid.

Ya en 2007 se establecieron negociaciones con la entonces ministra de Cultura Carmen Calvo, quien finalmente descartó la compra de la casa ante unas cifras exigidas por los herederos de Aleixandre «desorbitadas, impagables e injustificadas» para los recursos públicos.

En ese año, tanto el Ministerio de Cultura como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento se retiraron de las negociaciones al considerar que los 6,5 millones de euros solicitados por los familiares era una cifra excesiva.

Después de la Guerra Civil frecuentaron esta casa, en el número 3 de la calle Vicente Aleixandre del distrito de Chamberí, figuras como Carlos Bousoño, José Luis Cano, José Hierro y los llamados Novísimos. Estos encuentros alcanzaron mayor notoriedad tras la concesión a Aleixandre del Premio Nobel de Literatura en 1977, lo que ayuda a situar este espacio en un referente de la historia de la literatura española y universal del siglo XX.