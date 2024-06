El PSOE Teruel ha criticado el «desinterés» del Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ante las peticiones del Ayuntamiento de Martín del Río para analizar y proteger restos humanos que han aflorado a la orilla del embalse de Las Parras, en las inmediaciones de un lugar donde se catalogó patrimonio arqueológico de la Edad del Hierro.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón ha presentado una proposición no de ley (PNL) que insta a realizar las actuaciones necesarias y que se debatirá el próximo martes.

Tras detectar los restos el pasado mes de abril, a la vista por el bajo nivel del agua del embalse a consecuencia de la sequía, el Consistorio de Martín del Río puso los hechos en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio Cultural mediante dos notificaciones, una en abril y otra en mayo. No se ha obtenido contestación alguna y no hay conocimiento de que se hayan realizado intervenciones, mientras los restos humanos siguen a las orillas del embalse.

El lugar donde están apareciendo los restos está cercano a una zona de paso muy frecuentada al discurrir el sendero de gran recorrido GR262, un camino de gran afluencia turística integrado en el Parque Cultural del río Martín.

El diputado autonómico por la provincia de Teruel, Ángel Peralta, que ha estado en el lugar junto con el alcalde de Martín del Río, Manuel del Río, y el concejal de Patrimonio, Enrique del Río. Allí, han apuntado que

El alcalde, Manuel del Río, ha señalado que entiende que la Dirección General de Patrimonio «no le ha dado ninguna importancia» al yacimiento, «porque no hemos recibido respuesta». Además, ha precisado que la queja no responde tanto a la seguridad de estar ante un hallazgo importante como a remediar «el sentimiento de abandono» que sienten. «Intentas proteger algo que crees que tienes que proteger y no te responden», ha dicho.

Enterramientos

Por su parte, el concejal Enrique del Río ha explicado que los restos aparecidos corresponden a enterramientos, «porque algunos de ellos estaban intactos, en losas planas de piedra, y otros a mitad de cubrir».

«Nos pusimos en contacto con Patrimonio porque entendíamos que el yacimiento podía estar en peligro, podía ser expoliado. A ver si podían protegerlo con geotextiles, o cubriéndolo, o marcándolo para que la gente no fuera a investigar por ahí o a pisarlo simplemente por curiosidad o por morbo», ha expresado.

De hecho, el edil ha apuntado que primero encontraron huellas, también de motos, y que luego se han dado cuenta de que han desaparecido restos o se han manipulado.

«Incluso a un enterramiento que estaba completo, le han echado piedras encima, destrozando el cráneo. Ya llegábamos tarde. Nos sentimos ninguneados», ha afirmado, añadiendo que aunque los restos «no sean de gran importancia porque hay otros yacimientos más importantes», para la población de Martín del Río supone «una parte de nuestra historia, de la que conocemos muy poco».

De hecho, esperan que aporten información sobre el territorio y del pueblo de El Pajazo, que se encuentra bajo las aguas del embalse. «No sólo nos estamos exponiendo a la desprotección de un yacimiento arqueológico, sino que podemos sufrir expolios que supondrían una pérdida de patrimonio», ha argumentado Ángel Peralta.

Peralta ha lamentado que la presentación de la PNL no haya recibido respuesta por el procedimiento ordinario y haya que recurrir a una proposición en las Cortes de Aragón.

Aunque no pueden afirmar que los restos aflorados tengan relación, desde el Ayuntamiento de Martín del Río han recordado que, antes de la construcción del embalse de Las Parras, se realizó una prospección en la que se hallaron restos arqueológicos, algunos de ellos datados de la Edad del Hierro. Estos elementos fueron protegidos debidamente para su preservación antes de la construcción del embalse.