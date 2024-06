Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent (Valencia) a un hombre por presuntamente engañar a cinco personas con un alquiler de piso fraudulento. Al parecer, simulaba arrendar un inmueble a través de una aplicación web destinada al efecto, para atraer así la atención de los futuros perjudicados.

Las investigaciones, llevadas a cabo por el Grupo de Delincuencia Urbana de la Comisaría Local de Policía Nacional en Torrent, se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento, a través de diversas denuncias recibidas, de que un hombre había puesto en alquiler un piso en la localidad de Torrent en una aplicación web.

Las víctimas contactaban con él para la realización de la correspondiente visita al inmueble y posteriormente llegaban a un acuerdo para las condiciones de precio, la firma del contrato y otros trámites, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Tras acordar una fecha para la entrada en la vivienda y, según se iba acercando el momento, el supuesto arrendador iba poniendo excusas, para postergarla. En este momento, las víctimas se percataban de que habían sido engañadas, quedándose sin dinero y sin vivienda.

Los agentes realizaron varias comprobaciones y tuvieron conocimiento de que el autor poseía llaves de la vivienda, aunque no era propietario de la misma. Al parecer, el sospechoso intentó alquilarla en su momento, pero, tras no efectuar el pago, no se concretó el arrendamiento. Sin embargo, se quedó con un juego de llaves y aprovechó esta circunstancia para hacer más creíble su farsa.

Tras numerosas pesquisas, los investigadores consiguieron dar con la identidad del presunto responsable de estos hechos, por lo que procedieron a su detención.

El arrestado, de 33 años, nacionalidad española y con antecedentes policiales, ha sido puesto en libertad tras tomarle declaración, no sin antes ser advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera requerido para ello.