La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, ha asegurado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes, que «Aragón va a ser un territorio de excelencia» en materia de investigación científica.

En su comparecencia, a petición propia, Pérez Forniés ha anunciado que este año se convocarán becas post-doctorales, dotadas con 1,5 millones de euros. También se contratará a agentes especializados en gestión, transferencia y marketing de la investigación.

Ha comentado que el Instituto de Nanociencia de Materiales ha recibido el reconocimiento como primer Centro de Excelencia 'Severo Ochoa' en Aragón y que el científico Sergio Vicente Serrano, del Instituto Pirenaico de Ecología, ha recibido el Premio Jaime I por sus investigaciones sobre la sequía.

Entre las actuaciones más novedosas, ha expuesto la consejera, el Gobierno de Jorge Azcón reforzará los procesos de evaluación y fomentará la sinergia de todos los fondos utilizados en las actividades de I+D+i.

Pérez Forniés ha resaltado que el Gobierno de España ha concedido ayudas a la Generalitat de Cataluña por 150 millones de euros «a cambio de siete votos», por lo que «no es comparable» lo que el Ejecutivo aragonés puede hacer.

La consejera de Educación ha señalado que «la ciencia y la investigación se entroncan en la excelencia porque son un motor fundamental para el conocimiento y el progreso económico», recordando que la Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva sobre esta materia, como señala el Estatuto de Autonomía.

Críticas al gobierno anterior

Pérez Forniés ha afirmado que, cuando llegó al Gobierno, «la situación de la ciencia no era buena» ya que la inversión era del 1,12 por ciento respecto del PIB, por debajo de la media española y de la UE, situándose en 331 euros por habitante, 402 en el conjunto de España, ocupando Aragón la sexta posición entre las comunidades autónomas.

«Estas son las consecuencias de los últimos años de gestión», ha criticado la consejera, recalcando que «no puede llevarse a cabo una política cortoplacista», sino que la inversión en I+D debe llevarse a cabo «a largo plazo».

«El café para todos desmotivó a muchos investigadores aragoneses», ha continuado Pérez Forniés, añadiendo que «la pasada legislatura fue pésima y sombría porque no se retuvo a los investigadores excelentes, ni fuimos capaces de atraerlos».

Con el anterior Ejecutivo, Aragón era la única región española que no tenía aprobada por la UE la Estrategia AS3, de forma que se perdieron los fondos estructurales para esta materia para el periodo 2021-2027: «Así demostraron lo que les importaba la ciencia», ha sentenciado.

«Esa desidia no era fortuita, tenía una causa política, ya que entre los repartos del Gobierno anterior algunos no daban fondos FEDER a unas consejerías y otras no elaboraban la Estrategia AS3».

Más inversión

La diputada del PP Ester Artieda ha señalado que en 2022 la inversión en ciencia representaba el 1,2 por ciento del PIB, por debajo de la media española del 2,2, «se repartían fondos a peso, por número de investigadores y no por los resultados obtenidos por los grupos», de manera que Aragón tenía «poca capacidad de atracción».

El parlamentario del PSOE Ignacio Urquizu ha manifestado que esta es una política a largo plazo, lo que «no es sencillo», observando que «implica a muchos actores» como investigadores, empresas e instituciones, de ahí el Pacto por la Ciencia del primer Gobierno de Javier Lambán. Ha apostado por la internacionalización de la investigación.

Desde VOX, Fermín Civiac ha considerado que los ocho años de gestión del cuatripartito se caracterizaron por una falta de inversión y de estrategia, un déficit en la colaboración público-privada, un escaso impulso al emprendimiento tecnológico y de políticas de atracción del talento investigador, mientras que el Gobierno de Jorge Azcón está revirtiendo esta situación, ha asegurado, con «el fomento de la excelencia científica». Ha abogado por fomentar la transferencia del conocimiento científico.

La diputada de CHA Isabel Lasobras ha defendido que en los últimos 10 años la inversión en ciencia en Aragón ha aumentado más de un 15 por ciento. Ha preguntado qué estrategias se están implementando para la transferencia de conocimiento científico, en especial hacia las empresas locales.

En representación de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte ha aseverado que la ciencia «es una de las palancas» para «reducir la brecha urbana» y ha emplazado a consensuar leyes en materia de ciencia, asegurando: «Necesitamos políticas públicas basadas en evidencias científicas», de forma que «la ciencia debe sustentar la política del agua o de macrogranjas». Ha recomendado crear la figura de «aulas abiertas» en lugares rurales como las lagunas de Gallocanta, el mudéjar y los geoparques.