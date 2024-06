Compromís no participará en ningún proceso de rearme de Sumar y colaborará de "igual a igual" como aliado electoral

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha afirmado que su formación no formará parte de ningún proceso de rearme de Sumar y que su posición se circunscribe al de mero aliado electoral, para colaborar «desde horizontalidad», «de igual a igual» y desde su «autonomía» con las fuerzas de la coalición de carácter estatal

También ha manifestado que la renuncia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como líder de Sumar no afecta a la estabilidad del grupo parlamentario en el Congreso y que su dimisión es un gesto de «valentía». Asimismo, ha rechazado de plano las críticas del PP por no haber dejado su cargo en el Ejecutivo y que los populares no pueden dar lecciones tras el 9J al no haber cumplido sus objetivos.

«No hemos formado parte ni formaremos parte de ninguna reagrupación a nivel estatal de la izquierda española. Somos un proyecto político de estricta obediencia valenciana que hemos demostrado capacidad de colaborar y cooperar desde la horizontalidad, de igual a igual, con otros proyectos estatales pero manteniendo nuestra autonomía e independencia», ha manifestado Micó en rueda de prensa en el Congreso.

Sobre la situación de Sumar, que debe buscar un relevo como coordinador general tras la renuncia de Díaz al liderazgo interno, la diputada de Compromís ha expresado su respeto a los procesos que acometa Sumar y desconoce quién será la persona que reemplace a la ministra de Trabajo.

Desea que sumar acierte en su reflexión sobre su futuro

Eso sí, Micó ha confiado en que ese proceso de reflexión y fortalecimiento de Sumar salga bien, pero son a los partidos que forman parte de este proyecto los que tienen que ver cómo se «repiensa» Sumar «para continuar adelante».

Precisamente Compromís es uno de los partidos que descartó formar parte de la estructura orgánica de Sumar, limitando su papel al de socio electoral, mientras que formaciones como IU, Más Madrid y 'comunes' sí expresaron su disposición a participar de su estructura interna. No obstante, la entrada de estos partidos en los órganos de Sumar quedó congelada en paralelo con las tensiones surgidas por la negociación de las listas a las elecciones europeas.

«Para mí es importante que lo hagan», ha remarcado la diputada de Compromís, quien ha enfatizado que son muchos partidos congregados en el grupo plurinacional y que dan apoyo al Gobierno. «Estoy convencida que seguro que acabarán llegando a acuerdos y acabarán haciendo que su proyecto político sea válido y útil para la mayoría social», ha ahondado.

La dimisión de díaz es un acto de "dignidad política"

Respecto a los reproches del PP a Díaz, la portavoz de Compromís en el Congreso ha desdeñado sus críticas dado que si por los populares fuera, ni estaría en el Ejecutivo tras las elecciones del 23J.

En contraposición, ha calificado el paso atrás de Díaz como líder de Sumar de un «acto de mucha dignidad política» al asumir la responsabilidad por el mal resultado de Sumar el 9J.

Luego, ha opinado que las elecciones europeas ante el riesgo de ascenso de la extrema derecha ha llegado al PSOE ha desplegar una estrategia de aglutinar el voto útil en la izquierda, una «realidad», que ha pasado «factura» a las fuerzas de la izquierda alternativa a nivel estatal.

En el caso de Compromís, ha defendido su resultado y revela que la izquierda con arraigo territorial tiene capacidad de obtener buenos resultados. Por tanto, con «generosidad» y «brazos abiertos» quieren seguir siendo el referente que «vertebre» a toda la izquierda en la Comunidad Valenciana.

Navarro: "resultado positivo"

Por su parte, la portavoz adjunta en Les Corts, Isaura Navarro, ha defendido que Compromís no forma parte de Sumar, sino que han estado en coalición con ellos y que el resultado para ellos ha sido «positivo» ya que vuelven a Bruselas.

Preguntada sobre el futuro de la izquierda, Compromís ha señalado que son «un espacio que siempre ha estado abierto» y que son una coalición de tres partidos a la que puede unirse «quienes quieran sumarse». Así, ha señalado que hacen una «gran suma de todo el espectro político de izquierda, verde y valencianista» y que quiere «continuar creciendo».

«Nosotros somos ese espacio de suma ya, y aquí Sumar no se ha presentado a las elecciones nunca. Nosotros ocupamos ese espacio y agradecemos ese respeto», ha indicado, al tiempo que ha considerado «importante» que haya «una unión de las izquierdas a nivel estatal» en «confluencias» como Sumar.

De hecho, ha destacado que la coalición permitió que Yolanda Díaz sea «la mejor ministra de Trabajo que ha tenido España» y que haya un gobierno progresista.

Preguntada por la posibilidad de la vuelta de Mónica Oltra, la portavoz adjunta ha señalado que «se ha ganado» que sea ella la que decida «tranquilamente» cuando y si quiere hablar.