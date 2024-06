Almeida tilda de "falta de respeto" que se publique hoy Ley de Amnistía y critica el "retraso intencionado" del Gobierno

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de «falta de respeto» a los ciudadanos que se haya publicado este martes la Ley de Amnistía y ha criticado el «retraso intencionado» por parte del Gobierno tras la celebración de las elecciones europeas.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta mañana la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, también conocida como Ley de Amnistía, que ha entrado en vigor en el momento de su publicación, abriéndose un plazo de dos meses para que jueces y tribunales la apliquen.

Al respecto, Martínez-Almeida ha valorado como «falta de respeto» que se haya retrasado esta publicación dos días después de las elecciones y ha asegurado que el Gobierno sabía que le «podía perjudicar» a nivel electoral, algo que «no casa muy bien con su estrategia de reconciliación».

En la misma línea, ha criticado que se trata de una ley que «implica que se ponga en libertad a muchas personas o se les despeje procedimientos penales» por lo que lo normal cree que hubiera sido ponerla en marcha «lo más rápido posible».

Por otra parte, el alcalde ha subrayado que ayer el independentismo tomó el control de la Mesa de Parlamento de Cataluña, donde no tiene la mayoría. «No parece que el independentismo esté por la reconciliación, pero es que además el presidente del Parlamento ayer dijo la siguiente frase, 'no vamos a dejar la independencia a medias', o sea, no hay reconciliación alguna», ha reprochado.

Al hilo, ha destacado que lo que hay es «una cesión total y absoluta al independentismo por razones electorales», algo que considera «un acto de corrupción política», en concreto, «el más grave que ha habido en España por siete votos».

Un "delincuente" votando telemáticamente en cataluña

Almeida también se ha referido a la votación ayer sobre la Mesa del Parlament, después de que el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, haya avisado de que presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) si la Mesa de Edad acepta el voto de los tres diputados en el extranjero, Carles Puigdemont y Lluís Puig (Junts) y Ruben Wagensberg (ERC) --en su caso de baja médica--.

«Espero que el Partido Socialista tenga la decencia y la dignidad de recurrir que un delincuente prófugo de la justicia que no puede votar telemáticamente lo haya hecho. Porque han indultado, han amnistiado y ahora son cómplices de la comisión de irregularidades, que ya veremos si no son delitos», ha censurado.