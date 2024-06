El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha calificado de «ardid electoral» la propuesta del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, de que en el futuro ambas formaciones conformen un frente abertzale y concurran juntos a los comicios europeos.

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale se ha referido a la celebración este domingo de las elecciones europeas que ha considerado «importantísimas», pese a ser «la campaña más dura, al haber como una especie de leyenda negra de que Europa está lejos y no sirve para nada».

«Hay entre el 60 y 70 por ciento de las leyes que se hacen que afectan a Euskadi en global y debemos tener una buena representación, sobre todo, los que somos un pueblo pequeño», ha expresado, al tiempo que ha defendido la importancia de que el PNV tenga «voz en Bruselas».

Tras valorar la labor desarrollada hasta la fecha por la eurodiputada Izaskun Bilbao, Ortuzar ha declarado que, si no está el PNV representado, se podrían aprobar cuestiones «contrarias a los intereses vascos».

«Somos un partido que defiende mucho lo suyo, Euskadi, pero al mismo tiempo somos la avanzadilla del europeísmo... otros se refugian más en los Estados. Nosotros vemos en Europa un ámbito de libertad para nuestro país y un ámbito de progreso, un ámbito de democracia, de derechos humanos, y creemos que hay que estar con Europa», ha argumentado.

Por otro lado, ha considerado que sería interesante que la Comisión europea articulara «un mecanismo de adhesión hacia dentro». A su entender, está muy bien articulado cómo se adhieren países de fuera de la Unión y qué requisitos tienen que cumplir, pero «no hay ni una sola letra escrita de cómo los que ya estamos en la Unión, pero no tenemos un Estado, pueden participar en la construcción europea de una manera más sólida, eficaz e institucionalizada».

Además, ha asegurado que «la situación política que hay en Madrid y el circo mediático que tienen montado con la mujer de uno y el novio de la otra» hace muy difícil «meter baza y que tu mensaje se oiga si no te metes al fango y no chapoteas allí».

«Nosotros no hemos caído en el fango... nosotros nos hemos mantenido muy fieles a nuestro estilo», ha indicado, para añadir que «lo que está en juego» este domingo «no es quién la tiene más larga en España ni en Euskadi» sino «quién nos va a representar los próximos cinco años en el Parlamento Europeo».

Circunscripción única

Respecto al planteamiento del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, de unir las fuerzas abertzales en los comicios europeos, Ortuzar ha indicado que lo primero que se debiera conseguir es una circunscripción única, ya que «no tiene sentido que un Estado como el español, que se define con autobombo como el más descentralizado de Europa, que tiene división por autonomías, que su Constitución habla de nacionalidades y de regiones, se presente en estas elecciones como un Estado jacobino, centralizado y centralista».

Además, ha advertido de que la propuesta de Arnaldo Otegi cuenta con «dos problemas». El primero de ellos sería por qué no lo planteó hace seis meses, que era «cuando se podía haber hecho» y no ahora, que es «como ladrarle a la luna». «Cuando te hacen esas propuestas en campaña electoral mucha validez no parece que tienen y parece más un ardid electoral que una propuesta seria», ha denunciado.

Además, ha advertido de que si se analiza lo de que defienden EH Bildu y PNV para Europa se comprueba que hay «diferencias abismales. »En esta campaña Bildu ha parecido un alma proeuropeísta pero no lo ha sido nunca«, ha indicado, para añadir que la coalición soberanista integra un grupo »lleno de gente antieuropeísta, con partidos que se definen como euroescépticos y otros marxistas-leninistas que combaten el concepto de Unión Europea".

Por último, y en relación a un posible crecimiento de los extremismos, ha advertido que parece que, «desgraciadamente, el electorado más europeista no va a ir a votar», mientras «los antieuropeos van a ir a votar todos, tanto los de ultraizquierda como los de ultraderecha».