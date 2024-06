Madrid ve a Puente más centrado en "amnistiar" a Begoña Gómez y criticar a los jueces que en mejorar Cercanías

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha cargado este viernes contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por estar más centrado en «amnistiar» a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, que en su trabajo, que es solucionar los problemas de la red de Cercanías de Madrid.

En declaraciones a los medios antes de inaugurar la jornada 'El problema de la vivienda sí tiene solución', organizada por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), el consejero madrileño ha vuelto a denunciar la «desidia» del Gobierno central con las inversiones en la Comunidad.

En este sentido, ha recordado que este mismo jueves una avería eléctrica en Chamartín dejó varias horas atrapados en un tren a pasajeros de un tren de AVE entre Alicante y la estación de Clara Campoamor

«El ministro Puente se preocupa más por amnistiar a Begoña Gómez y atacar a los jueces que por la red de Cercanías», ha criticado el responsable madrileño de Transportes, que ha vuelto a reclamar al ministro información precisa «para saber qué se está haciendo en la red de Cercanías y en la red ferroviaria» de la región.

Igualmente, ha insistido en la necesidad de «tener conocimiento de esas inversiones que se supone que están haciendo, pero que no las vemos por ningún lado». «Desde luego la situación, como pudieron ver cientos de ciudadanos madrileños que se dirigían a nuestra región desde Alicante, es dantesca, y creo que la situación sin duda es insostenible», ha apuntado.

En la misma línea, ha censurado que, pese a las reiteradas peticiones de reunión para abordar estas cuestiones, el Ministerio de Óscar Puente no ha fijado ningún tipo de cita. «Todas las cartas que le he venido remitiendo al propio ministro, ninguna me ha contestado. Por lo tanto, a día de hoy no tenemos ningún tipo de información ni previsión de tener ningún tipo de reunión con el ministro, ya que no tenemos ningún tipo de trato con él», ha apuntado.