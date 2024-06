Barcelona abre un museo dedicado a la guitarra para acercar la historia del rock

Barcelona abre este viernes el museo Guitar Legends Hall, un centro impulsado en la calle Portaferrissa de la capital catalana por el coleccionista Juan José Castellano que reúne más de 50 guitarras de series limitadas o que usaron grandes estrellas para acercar la historia del rock.

En declaraciones a Europa Press, Castellano se ha declarado un apasionado de la guitarra, aunque ha bromeado que no es un buen guitarrista, y ha señalado que es un instrumento «muy personal y especial», que cada uno puede tocar de una forma diferente, y que permite acercarse a todos los estilos.

Ha subrayado que ha querido ubicarse en Barcelona porque cree que la ciudad ha cogido impulso en los últimos años en el aspecto musical, existen muchas bandas y que es una ciudad que atrae a muchos visitantes, con una previsión de que el museo reciba unos 150.000 visitantes anuales.

Ha explicado que empezó a coleccionar guitarras «en serio» hace tres o cuatro años, pero que siempre había tenido instrumentos, y ha remarcado que la primera que compró en ese sentido fue una del guitarrista de Guns N'Roses Slash.

Entre las guitarras que incluye el museo figuran una que perteneció al guitarrista de Kiss Paul Stanley, una réplica idéntica de una de Jimi Hendrix, una perteneciente a una serie limitada que replicó una de George Harrison, una que fue de Joe Perry de Aerosmith, una réplica de una perteneciente a Phil Lynnot de Thin Lizzy o incluso una que reproduce la usada en la escena del baile de la película 'Regreso al futuro'.

Se trata de la primera colección en Europa que explora el mundo del rock para acercarlo a un público amplio, así como también explicar la música, la cultura y la sociedad del siglo XX y que se inicia con el blues, para pasar luego a la eclosión de la televisión, los festivales, las tiendas de discos y el rock de estadio.

El museo propone sumergirse en el género musical, contextualizando cada guitarra dentro de su escenario temporal, para poder escuchar su particular sonido y las armonías que la hacen única, y en ella se pueden ver series limitadas o guitarras empuñadas por componentes de Metallica, Dokken, Megadeth, U2, Bon Jovi, Queen, Led Zeppelin, Soundgarden y The Who o de guitarristas como Carlos Santana o Gary Moore.

Castellano ha explicado que ha viajado alrededor del mundo en busca de estas guitarras, ya sea comprándolas a otros coleccionistas o a los propios músicos, como es el caso de la de Paul Stanley.

El recorrido expositivo concluye con un espacio inmersivo con hologramas de diversos guitarristas que interpretan riffs icónicos, con el que se quiere recrear la atmósfera de un concierto de rock.

Más allá de la exposición permanente

Además de la exposición permanente de las guitarras, Castellano ha explicado que habrá cuatro o cinco exposiciones temporales al año, siendo la primera una con guitarras de la década de 1930 de un coleccionista francés, y que una de las próximas quiere que sea una de guitarras de bandas de rock españolas.

El museo, que este jueves celebra su inauguración, también quiere acoger pequeños conciertos para unas 50-60 personas de bandas jóvenes, conferencias, talleres y 'masterclass' relacionadas con el mundo del rock.