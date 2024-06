El embajador de Palestina agradece que España actúe "de forma coherente con sus principios": "Ojalá otros se sumen"

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha agradecido a España que actúe «de forma coherente con sus principios y valores» tras anunciar el Gobierno que se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por supuesto genocidio, y ha añadido que «ojalá otros se sumen». «Esto no va en contra de nadie, sino a favor de la humanidad, de la justicia, de la paz y estabilidad del mundo», ha defendido.

Así se ha expresado este jueves el embajador palestino en España en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, antes de participar en el Festival Internacional Hispanoárabe Mediterráneo. Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que España se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por presunta violación de la Convención contra el Genocidio por su ofensiva militar en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre.

Al respecto, Abdel Wahed ha destacado que, «afortunadamente» se ha sumado al procedimiento, así como a otros países europeos que han dado «enormes motivos de celebración». «Lamentablemente, la muerte que sufre nusetro pueblo nos impide celebrar como corresponde lo que ha hecho España junto con Irlanda, Eslovenia y Noruega. Es una apuesta por la justicia y por la paz», ha aseverado.

«Esto no va en contra de nadie, sino a favor de la humanidad, de la justicia, de la paz y estabilidad del mundo», ha defendido, al tiempo que ha reiterado su «agradecimiento a España, a su pueblo, por las enormes muestras de solidaridad que se han realizado a lo largo de los últimos ocho meses».

En este sentido, ha afirmado que España «está actuando de una forma coherente con sus principios, con sus valores, que son los supuestos principios y valores de toda la humanidad» y ha criticado a quienes «ue se jactan de ser custodios de la democracia, de los derechos humanos, del derecho internacional», que considera que no actúan conforme a lo que anuncian.

«Lamentablemente, son pocos los que actúan conforme a sus principios y valores. España es uno de ellos. Ojalá otros se sumen a este procedimiento, porque no va en contra de nadie. Esto va a favor de la defensa de la vida humana y a favor de la defensa de los valores humanos», ha recalcado.

El embajador ha lamentado que, «a pesar de todos los esfuerzos de diferentes actores, Israel sigue con la misma política de impunidad y sigue con su genocidio sin parar». «Todos los esfuerzos que se han hecho han sido en vano porque simplemente Israel no hace caso a nadie. Es el momento de que la comunidad internacional actúe con decisión y que no le sigan suplicando a Israel», ha aseverado.

"valoramos lo que puedan hacer nuestros amigos"

Consultado por otros pasos que debería dar España, Abdel Wahed ha señalado que Palestina actúa «de una forma totalmente respetuosa» hacia sus «amigos» y «nunca» fuerzan lo que hay que hacer. «Cada país independiente y soberano sabrá lo que tiene que hacer y lo que puede hacer. Afortunadamente, España ha actuado de una forma muy satisfactoria y esperamos que siga en esta misma línea», ha expresado.

«Otros son los que imponen, son los que descalifican y los que insultan. Nosotros simplemente valoramos y respetamos y lo que pueden hacer nuestros amigos lo harán con o sin solicitud de nuestra parte y siempre contarán con nuestro aprecio y respeto», ha subrayado.

El embajador ha alertado que la situación de Palestina lleva «más de cien años» y ha conllevado «la expulsión de su hogar» de familias, en un pueblo que «vive una anomalía que es la ocupación, que se refleja en todos los detalles de la vida».

«Uno sale de su casa y no sabe lo que se va a enfrentar, si un soldado o un colono le va a disparar simplemente porque se le antoja; no sabe si puede llegar a su campo para cultivar su huerto y que un colono llega y se apodera de su terreno; o si, de camino a la escuela, será interceptado por un colono o por un soldado que le puede detener, le puede matar, puede hacerle lo que se le antoja», ha relatado.

"sufrimiento de toda la humanidad"

Abdel Wahed ha añadido a esto el «genocidio que se está perpetrando» contra el pueblo palestino, tras ocho meses desde el inicio de este episodio «con cifras alarmantes», detrás de las cuales «hay miles de vidas humanas, familias, historias, anhelos, sueños y proyectos futuros».

El embajador ha alertado que, «en los últimos ocho meses, solamente en la Franja de Gaza hay más de 130.000 palestinos entre heridos, mutilados, desaparecidos y asesinados, que constituyen más del 6% del total de la población de la Franja de Gaza». «Esto es alarmante y esto se vive en vivo y en directo», ha denunciado.

No obstante, ha censurado que «no ha alarmado a todos» y ha acusado a «algunos humanistas selectivos» de dolerles el sufrimiento de unos y disfrutar el de otros. «Creemos que el sufrimiento de un ser humano es el sufrimiento de toda la humanidad. Como dice el presidente de Palestina, en este mundo no sobra un pueblo, sino falta un Estado, el Estado de Palestina. Aquellos que se resisten al reconocer el Estado de Palestina y al mismo tiempo hablan de solución de dos Estados, están siendo cínicos, hipócritas, porque reconocen a uno y no reconocen a otro», ha enfatizado.