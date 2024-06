El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha pedido que todos los votos del próximo domingo 9 de junio se concentren en el Partido Socialista para «frenar a la coalición del PP y Vox» y ha lamentado que el PNV critique los fondos europeos y que EH Bildu «enarbole la bandera del antimilitarismo» cuando su candidato Pernando Barrena «es un 'deja vu' de los tiempos pasados de la izquierda abertzale». «No se decide otra cosa: o el Partido Socialista o PP y Vox; avanzar o retroceder; la Europa verde o la Europa de los hombres de negro», ha advertido.

Andueza ha participado este miércoles en un acto político celebrado en la plaza del Matxete de Vitoria-Gasteiz junto a la candidata al Parlamento Europeo Idoia Mendia, y la secretaria general del PSE-EE de Álava, Cristina González.

En su intervención, el secretario general del PSE-EE se ha dirigido al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, para preguntar «si de verdad cree que fue su partido el fundamental para parar el acceso del PP y Vox a La Moncloa en las últimas elecciones generales».

"¿De verdad, Andoni? No, los que frenaron a la derecha y a la ultraderecha en Euskadi no fueron los 275.000 votos del PNV, fueron los casi 290.000 del Partido Socialista de Euskadi, que fuimos los que ganamos las últimas elecciones generales. No fueron los cinco diputados del PNV, fueron los 121 del Partido Socialista Obrero Español?, ha asegurado.

Además, ha defendido que "la agenda vasca que el PNV dice poder llevar a Bruselas son los 3.000 millones que el PNV no hace más que criticar, y que son los que también hacen posible que el empleo siga al alza en Euskadi, eso y la Reforma Laboral a la que dijeron que no?.

?Luego, tenemos a los otros que también votaron que no a la Reforma Laboral, a EH Bildu, que directamente nos quiere fuera de Europa. Siguen sin bajarse de la burra del independentismo. No tienen nada más que ofrecer y ahora, además, enarbolan la bandera del antimilitarismo. ¿Ellos? Y su candidato, Pernando Barrena, que es un 'deja vu' de los tiempos pasados de la izquierda abertzale como la copa de un pino.¿Pero a quién quieren engañar??, ha insistido.

Por ello, ha pedido que todos los votos del próximo domingo se concentren en el Partido Socialista para «frenar a la coalición del PP y Vox». "Aquí lo que se decide es avanzar o retroceder; la Europa verde o la Europa de los hombres de negro; la Europa de la igualdad o la Europa que niega la violencia machista; la Europa de la modernidad o la del negacionismo; la Europa del siglo XXI, la de los derechos y las libertades, o la de los recortes y la ultraderecha?, ha resumido.

Mendia

La candidata al Parlamento Europeo Idoia Mendia, por su parte, ha dedicado su intervención al reto climático en el día en el que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, aunque ha comenzado rechazando ?la campaña de mentiras, de insultos y de fango? del PP tras la citación judicial de Begoña Gómez.

?No puedo empezar este acto sin hablar de esos para los que el cambio climático no existe porque su primo ya le dijo que unos días hace calor y otros hace frío y que no por eso pasaba nada. Esta gente del PP no tiene ni programa, ni principios, ni han demostrado tener vergüenza en las últimas horas", ha criticado.

Mendia ha afirmado que «ante el pánico a perder unas elecciones, que ellos mismo han querido convertir en plebiscitarias, han montado una campaña de mentiras, de insultos y de fango, tan burda que da auténtica vergüenza». Por ello, ha pedido que este domingo los ciudadanos voten «por acabar con la mentira y con la alianza de las derechas».

Lucha contra el cambio climático

Asimismo, ha defendido que la ciudadanía tiene derecho a conocer las propuestas y los programas de los partidos «en materias tan sensibles y determinantes para el futuro como la lucha contra el cambio climático y la transición energética».

?Hay quien dice que esto de la transición ecológica no es cuestión de ideología, sino de tecnología, y quien contrapone el avance de la agenda verde al campo o la industria. Los socialistas decimos que no. Aquí está en juego que no perdamos un día más y que garanticemos la salud porque el cambio climático mata; que garanticemos la viabilidad de nuestras empresas y la creación de buenos empleos verdes; y que no permitamos que solo los que puedan se libren de los efectos del cambio climático creando una nueva brecha?, ha defendido.

Mendia, que ha recordado la declaración de Green Capital de la Vitoria-Gasteiz en 2012 y «el trabajo de los socialistas para que se concretara», ha acusado a la derecha de «retrasar la Agenda Verde de la Unión Europea por la presión de la ultraderecha».

?Nuestro grupo en Bruselas ha seguido trabajando sin pausa. Hemos seguido empujando para dar pasos hacia la neutralidad climática. Hemos sacado adelante la Ley sobre la Salud del Suelo para luchar contra la desertificación y para proteger nuestros mares, con la protección y restauración de esas aguas. Todo esto con la oposición del PP", ha criticado.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo del Gobierno, «con Teresa Ribera a la cabeza» y ha insistido en que "el PP ha seguido su programa de pe a pa: todo lo que sea del Gobierno de Pedro Sánchez, en contra?.

Representa una garantía

La candidata ha señalado que la trayectoria de los socialistas, también en Euskadi con la posición favorable al cierre de Garoña o la oposición al fracking, «representa una garantía».

?Esta es la garantía añadida que ofrezco: la de haber defendido la Euskadi verde en el pasado; la que va a llevar a Bruselas la voz vasca por una agenda verde sin matices, sin negacionismos, ni retardismos, como otras porque eso es lo que nos jugamos el 9 de junio: o negacionismo o compromiso con el la Agenda Verde; volver al pasado o seguir avanzando?, ha asegurado.

Por último, la secretaria general del PSE-EE de Álava, Cristina González, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que el domingo acuda a las urnas para ?parar los pies? a Vox y el Partido Popular.

?Hay que parar los pies en las urnas a esos antieuropeístas sociales, que quieren dinamitar los fondos europeos porque dicen que produce déficit, que quieren cerrar el paso a quien busca mejores oportunidades, a quienes alientan, por activa o por pasiva los conflictos bélicos?, ha defendido.

La dirigente socialista de Álava ha advertido que este domingo los ciudadanos deciden "si la mayoría social, los trabajadores, los autónomos, los emprendedores, las mujeres, los jóvenes, avanzamos en la Europa social y de derechos, de solidaridad y libertades, o si retrocedemos en todo ello como preconizan los partidos conservadores, la extrema derecha y los amasadores de fortunas a los que representa la coalición de Vox y el PP?.