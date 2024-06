El comité de huelga de los trabajadores de Acerinox en Los Barrios (Cádiz) han suspendido la acampada de varios días que tenían programada a partir de este miércoles en la plaza Alta de Algeciras al solicitarles el Ayuntamiento un proyecto y un seguro de responsabilidad civil para poder montar una barra que pretendían montar para sacar dinero para lo que denominan como «la caja de resistencia».

«Entendemos que tiene que ser así, que tiene que tener toda la documentación, lo que no entendemos es que la semana pasada estuvimos en varias reuniones en el Ayuntamiento con los técnicos, incluso con el alcalde, y no se nos comunicó que teníamos que presentar ningún proyecto ni nada», se ha quejado en declaraciones a los periodistas el portavoz del comité de empresa, José Antonio Gómez Valencia.

En este sentido, ha señalado que a falta de un día para hacer la acampada, «evidentemente nos coge sin tiempo para organizarnos y aparte que la caja de resistencia está intentando recaudar dinero, no tenemos dinero para hacer un proyecto ni para contratar un seguro, si no, no haríamos esa recaudación para esa caja de resistencia».

«No entendemos cómo se nos ha avisado de esta información que teníamos que tener a última hora para dejarnos sin tiempo. Una vez más, se nos va coartando la posibilidad primero de recaudar dinero para la caja y después de taparnos y de callarnos, de que no nos movilicemos una y otra vez para pedir que se solucione esto», ha concluido.