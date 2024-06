Juzgan a un acusado de asesinar a su pareja, una joven de 20 años que era hija de su exnovia

La Fiscalía de Madrid solicita 16 años de prisión para un hombre que asesinó a su pareja de varias puñaladas en Puente de Vallecas tras incumplir en reiteradas ocasiones una orden de alejamiento que le prohibía acercarse o comunicarse con la víctima.

Se da la circunstancia de que la fallecida, de 20 años, era la hija de su exnovia. El representante del Ministerio Público le imputa los delitos de homicidio y quebrantamiento continuado de condena. El juicio por jurado popular arrancará este lunes en la Audiencia de Madrid con la selección del tribunal.

El acusado, según se desprende del escrito de la Fiscalía, fue condenado hace dos años como autor de un delito de amenazas que le prohibía acercarse a su expareja a menos de 500 metros durante 22 meses.

R. J. Z. Q. estuvo compartiendo domicilio con su entonces pareja sentimental E. M. B. C., y desde mayo de 2021 comenzó a vivir con ellos la hija de la mujer que había venido a España desde Perú.

Al poco tiempo, el procesado y la hija comenzaron una relación sentimental que mantuvieron en secreto y de la que E. M. B. C. no se apercibió. Pese a que el acusado tenía ya la prohibición de acercarse o comunicar con ambas mujeres, el 23 de diciembre de 202 realizó cuatro llamadas a E. R. C. desde su teléfono y otra más al día siguiente desde el teléfono de su compañero de piso.

Ese mismo día, y el 26 de diciembre, logró reunirse con ella para entregarle dinero, comida y una carta manuscrita en la que le pedía perdón.

El 28 de diciembre R. J. Z. Q. volvió a reunirse con E. R. C. y tras permanecer juntos toda la mañana se desplazaron al domicilio del acusado. Una vez allí el acusado, «con ánimo de acabar con la vida de la mujer», le atacó con un objeto causándole varias heridas que le produjeron la muerte por shock hemorrágico.