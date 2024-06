La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha aclarado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que «romper España lleva la marca del PP», formación en la que «solo saben insultar y robar», y por eso ha llamado a votar el 9J a Sumar, «para decir a Feijóo y a Abascal», el líder de Vox, «que van a seguir en la oposición».

Así, durante su intervención en un acto de su partido en Córdoba, junto a los candidatos de Sumar a las elecciones europeas Manu Pineda y Florent Marcellesi, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago y la portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inma Nieto, la también vicepresidenta segunda del Gobierno se ha referido a cómo este mismo sábado Feijóo ha dicho en Galicia que Sumar quiere «vender el país» y «acabar con España», y ante ello le ha dicho a Feijóo que «quienes rompieron España, quienes quebraron a nuestro país», con «una cifra récord de paro son ellos», pues el paro «superaba el 27% en nuestro país» cuando gobernaba el PP.

Eso, según ha subrayado Díaz, «sí que es romper España», como también la es «congelar las pensiones públicas», tal y como hizo el PP, y también «recortar la sanidad y la educación», como hace en Andalucía el presidente autonómico del PP Juanma Moreno«, es decir, que »romper España lleva la marca del Partido Popular«, porque quienes integran Sumar y forman parte del Gobierno de la Nación no venden España, al contrario »la amamos, la cuidamos, y la queremos tanto que nos dejamos la piel en cada Consejo de Ministros para ganar derechos para la gente trabajadora de este país".

En contraste, en el PP «lo que saben hacer es insultar y robar, y frente a sus insultos y a todo lo que están haciendo, yo os pido algo fundamental», que es «ir a votar el 9 de junio a Sumar», para así decirle a Feijóo y a Abascal «que van a seguir en la oposición», para decirles que Sumar va a «seguir gobernando», por mucho que Feijóo cree que el 9J supone para él «una segunda oportunidad», pero olvida algo «básico», y es en las europeas «son las únicas elecciones en las que todos los votos cuentan» y «da igual donde votes», porque «todos los votos suman».

Sobre los "zurdos"

Pero también «es clave votar a Sumar para algo fundamental: darle fuerza a Sumar dentro del Gobierno, para seguir ganando derechos para la gente trabajadora», y en este punto ha hecho referencia a cómo en el PSOE se atribuyen que son «zurdos», es decir, de izquierdas, pero lo cierto, según ha argumentado Yolanda Díaz, es que «no se puede ser zurdo y no querer derogar la Ley Mordaza, no se puede ser zurdo y querer bajarle los impuestos a las eléctricas señora Teresa Rivera», y «no ser zurdo y no querer subir el Iprem, señores del PSOE».

Ello la ha llevado a preguntar si alguien cree que «se hubiera subido el Salario Mínimo Interprofesional», si «se hubiera acabado con los copagos» o si «se hubiera sancionado a las aerolineas» sin Sumar en el Gobierno, llegando la propia vicepresidenta segunda a la conclusión de que «no, no sería posible», y por ello ha pedido el voto a Sumar para darles «fuerza dentro del Gobierno, para que sigamos ganando derechos».

Impuesto a distribuidoras

Precisamente, desde el Ejecutivo central, Sumar va a promover el diseño de «un impuesto que grave a las grandes empresas de la distribución de nuestro país, que son las que se están forrando», porque «no son los agricultores, ni los ganaderos, que están vendiendo sus productos por debajo del precio de producción, son las grandes empresas distribuidoras las que tienen unos márgenes empresariales que permiten que se esté forrando».

Además, ello ocurre, según ha lamentado Yolanda Díaz, «mientras que hay familias españolas, muchas andaluzas, que no pueden garantizar una cesta de la compra, una alimentación saludable a su gente», y «por eso ha llegado ya el momento de tener un impuesto que grave a la distribución en nuestro país», y para eso «hay que votar a Sumar», porque esto «no va de subir o bajar impuestos, va de quién paga o no paga impuestos, y en nuestro país quien no paga impuestos son los que se están forrando y ha llegado el momento ya de hacer una reforma fiscal que haga que estos paguen impuestos».

Candidatos

Por su parte, el candidato número cuatro de Sumar a las elecciones europeas, Manu Pineda, ha dicho que en su formación están «en política, en primer lugar, para defender los intereses de la clase trabajadora», con «más y mejor empleo, con unas jornadas que permitan vivir, que no vivamos para trabajar, sino que trabajemos para poder vivir y que no tengamos esas jornadas en las que nuestros hijos solo nos vean en fotos», y por eso «necesitamos que los fondos de Europa sirvan para mejorar la vida de los trabajadores, en el centro de trabajo y en la casa».

El también candidato de Sumar para el 9J que ha intervenido en el acto en Córdoba, Florent Marcellesi, por su parte, ha avisado que «algunos que ven que la ecología vende se quieren pintar de verde, y nos quieren imitar», en referencia al PSOE, pero lo hacen «bastante mal, porque no pueden pretender ser héroes del clima y ampliar aeropuertos, construir megacasinos o llenar El Cabril de desechos nucleares», de modo «que nadie se equivoque, el 9 de junio el voto verde está en Sumar».

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, por su parte, ha dicho que «llega el momento de volver a parar el fascismo, a la ultraderecha», en Europa y en España, pues, «imaginaros que un individuo como Abascal, que ha ido a rendir pleitesía al mayor carnicero y genocida de este siglo, llega a ser ministro del Interior», preguntándose también Santiago «cómo puede decir que es patriota un individuo que va a rendir pleitesía a quien acaba de amenazar con los peores males y con daños a todo el pueblo español».

Por su lado, la portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inma Nieto, ha pronosticado que «ese millón de andaluces que están en lista de espera» quirúrgica y para consulta de especialista «le van a decir el 9 de junio al Partido Popular que aquí está Sumar, para fortalecer los servicios públicos, para fortalecer las escuelas en las que se están derritiendo literalmente nuestros niños», y para que no sigan muriendo personas «en listas de espera en la dependencia sin que les llegue la ayuda» con «este gobierno impío de la mayoría absoluta» del PP de Juanma Moreno, «que sólo reparte sonrisas pero ni un euro».