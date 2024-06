La coordinadora de Podem Catalunya y candidata 12 de Podemos a las elecciones europeas, Conchi Abellán, ha pedido el voto para Podemos en las elecciones europeas porque «es el único partido que ha sabido defender la paz».

En una entrevista de Europa Press, ha llamado a votar el 9 de junio «a partidos que realmente defienden la paz, no que la dicen, sino que la defienden desde el principio sin ningún miedo», y ha asegurado que la exministra y líder de Podemos, Ione Belarra, se quedó sola defendiendo la paz en Ucrania cuando estalló el conflicto.

La dirigente de Podem ha sostenido que «enviar armas es apoyar la guerra de una forma u otra», y ha destacado que su formación pondrá todo su empeño desde la Eurocámara para buscar una solución dialogada en los conflictos bélicos como el de Ucrania y Gaza.

Preguntada por qué se puede hacer desde el Parlamento Europeo para frenar estos conflictos, Abellán ha respondido que exigirán sanciones para Israel, como se hizo con Rusia, y pedirán «prohibir el envío de armas» y que se acaben las relaciones diplomáticas.

«No solo sirve el reconocimiento de Palestina, eso viene muy tarde, tenía que haberse reconocido Palestina muchos años antes», ha criticado Abellán, después de que el Gobierno central haya reconocido este miércoles el Estado palestino, y ha apostado por mediar e intentar llegar a acuerdos para parar la guerra.

Movilización de la izquierda

Abellán también ha asegurado que está preocupada ante un posible aumento de la derecha y la extrema derecha en la UE tras las elecciones, y ha avisado de que si esto pasa los derechos y libertades de los europeos «se van a ver recortados».

Ha pedido que se movilice el voto de izquierdas el 9J para que no ocurra como en las elecciones catalanas, donde ha afirmado que hubo «mucha gente de izquierdas que, por desafección o porque no se han sentido interpeladas, no han ido a votar».

Reunificar la izquierda

Preguntada por las diferencias entre Podemos y Sumar, que se enfrentan por primera vez a nivel estatal desde su ruptura, Abellán ha respondido que eso lo deberán decir los votantes, y ha añadido que los de Yolanda Díaz «no son la competencia» en estas elecciones, sino la derecha y la extrema derecha.

La líder de Podem ha emplazado a Sumar a «decidir qué es lo que quiere que pase» para reunificar el espacio a la izquierda del PSOE, y ha añadido que Podemos está en el mismo sitio que en 2014 y siempre han defendido lo mismo.

«Quien se haya querido apartar, quien se haya querido montar otros espacios, es quien tiene la responsabilidad de decidir qué es lo que quiere que pase a partir de ahora», y ha señalado que la izquierda no puede estar tan dividida.

Abellán ha argumentado que la izquierda «tiene que tener claro que el programa se tiene que llevar a cabo, se tiene que defender, tiene que transformar en leyes, con ruido y con lo que haga falta», y ha destacado que Podemos ha puesto por delante la generosidad a cualquier cargo político en los últimos 10 años.