El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este viernes que las Cortes autonómicas pueden presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía que este jueves ha aprobado el Congreso de los Diputados, manifestándose a favor.

Azcón ha acompañado a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en un paseo ciudadano por el centro de Zaragoza y, en la plaza de España, ha indicado a los medios de comunicación que los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón han emitido un informe que avala la posibilidad de que el Parlamento interponga este recurso ante el TC, explicando que la Ley Orgánica del TC permite que no solo los Gobiernos, sino también los Parlamentos autonómicos, recurran, en este caso las Cortes de Aragón por la ley de amnistía. «Es evidente que la amnistía es inconstitucional», ha zanjado.

«Espero que las Cortes voten muy pronto» la interposición del recurso «para poder parar lo que es, sin ningún género de dudas, el ataque más grave que ha tenido nuestra democracia en los últimos años, que es la ley de amnistía, que exclusivamente busca que Pedro Sánchez permanezca en el poder».

«El Gobierno de Aragón está legitimado para interponer un recurso de inconstitucionalidad y los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón están trabajando para interponer ese recurso de inconstitucionalidad» y, además, «las Cortes de Aragón, que representan al pueblo aragonés, también tienen la posibilidad de interponer ese recurso de inconstitucionalidad».

«Mucho me temo que todos los diputados autonómicos del Partido Socialista en Aragón no van a defender a Aragón, no van a defender a su comunidad autónoma, sino que lo que van a hacer es defender a Pedro Sánchez», ha continuado Azcón, indicando que tendrá que convocarse una sesión plenaria extraordinaria para que la cámara apruebe la interposición del recurso.

Corrupción

Jorge Azcón ha celebrado que Gamarra haya visitado hoy Zaragoza, observando que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no incluya la capital aragonesa en su caravana electoral.

Azcón ha tildado de «desgracia» que en la UE se hable de que la Fiscalía europea tenga que investigar el caso 'mascarillas', «un caso de corrupción extremadamente grave». Además, ha reclamado a Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, que den explicaciones sobre la marca de la plataforma digital universitaria que ella registró, según han publicado este viernes algunos medios de comunicación.

«Cuando alguien patenta una idea, lo hace con un único objetivo, que mejoren sus rendimientos económicos, y la mujer del presidente del Gobierno patentó ese 'software' que le habían pagado grandes empresas tecnológicas», ha enfatizado Azcón, añadiendo: «No sabemos la fiscalidad que ha pagado, no sabemos cuál es el enriquecimiento patrimonial que ha tenido, pero es que tampoco sabemos cómo se ha enriquecido directamente de esa patente».

«En Aragón no hay ningún estudiante, no hay ningún profesor, no hay ningún máster que haya contado con los medios con los que cuenta el máster de la mujer del presidente del gobierno, y no es casualidad, es porque, yo estoy convencido, ha habido tráfico de influencias, ha habido corrupción, que esas grandes empresas del IBEX, esas grandes empresas tecnológicas, si colaboran y si financian el máster de la mujer del presidente del Gobierno, lo hacen porque es la mujer del presidente del gobierno y no porque ese máster tenga una calidad especial».

Nuevas iniciativas empresariales

Por su parte, el candidato del PP Aragón a las elecciones europeas, Borja Giménez Larraz, ha señalado que el 9 de junio hay que elegir entre dos modelos, uno el que representa el PP, con «una política centrada en los ciudadanos», en cuestiones como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda y la atracción de nuevas iniciativas empresariales, y otra la del PSOE y Pedro Sánchez, «capaz de todo por siete votos», en alusión a la ley de amnistía, «que supone un ataque directo a la democracia, contra el Estado de Derecho y la separación de poderes».

Giménez ha criticado que Sánchez «ha elevado a Bildu a la categoría de interlocutor privilegiado y socio preferente, un partido que no condena el terrorismo y sigue siendo heredero de ese pasado de sangre».

«De cara a este próximo 9 de junio tenemos la oportunidad de dar un cambio, de darle una respuesta a Pedro Sánchez y a esta forma de hacer política y tratar de frenar la deriva que se está produciendo en nuestro país de erosión institucional y eso lo tenemos la oportunidad».