Martín reprocha a la Comunidad su "falta de humanidad" y reta al consejero a echarle "coraje" y sentarse con los vecinos

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reprochado al Gobierno regional su «falta de empatía y humanidad» por no querer participar de la Mesa tripartita para resolver los problemas sociales enquistados en algunos barrios de la región y ha retado al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, a echarle «coraje» y sentarse con los vecinos afectados.

En una visita esta mañana a la Oficina de Extranjería de Leganés, el delegado ha recordado que hace unas semanas planteé la importancia de la creación de una Mesa con representante de las tres administraciones para atender a las urgencias sociales que hay en la comunidad de Madrid, en particular en la ciudad de Madrid.

«Una mesa de trabajo en la que desde una perspectiva técnica y de una forma discreta, que es como hay que abordar estas cuestiones, las tres administraciones se sentaran, compartiéramos primero la identificación de aquellas urgencias sociales y después de las necesidades que había. Y luego también trabajáramos conjuntamente para darles soluciones, sin que nadie pudiera escaparse diciendo que eso era competencia de alguien que no estaba en la mesa, que estuviéramos todos», ha explicado.

Martín presentó con éxito esta propuesta a las asociaciones vecinales y al tejido social de la Comunidad de Madrid. Y ha sido respaldada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y por redes del tejido social como EAPM o Fermat en el ámbito de las adicciones. También envió cartas a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid para dar comienzo a esta mesa.

Pero el representante del Gobierno central en Madrid recibió ayer una respuesta negativa por parte del Ejecutivo autonómico, mientras que el Consistorio no ha respondido aún. «La justificación que realiza en su carta de respuesta el consejero de la Presidencia es que no es necesario crear nuevos instrumentos para atender a las necesidades de Madrid», ha apuntado.

El delegado ha indicado que la respuesta de la Comunidad ha sido «una falta absoluta de empatía y de humanidad, porque ser capaz de decir que en Madrid no se dan las realidades que todos conocemos y que si no conocemos, al menos los responsables públicos, debiéramos conocer y atajar, me parece de una gravedad muy importante, muy importante». «Por parte del Ayuntamiento su silencio, además, lo que denota yo creo es una falta de educación y de decoro institucional», ha apuntado.

Francisco Martín considera que la respuesta negativa regional y el silencio municipal lo que reflejan en «una gran irresponsabilidad, porque es competencia de las administraciones públicas el hacer frente a los problemas».

«Está muy bien estar en los pódiums, está muy bien el vivir en esos palacios de cristal en el que algunos quieren vivir y rodeados de fotos y grandes momentos con fans, pero lo crucial es bajar al barro. Tenemos que bajar al barro y allí es donde nos encontramos los problemas y es ahí donde tenemos que resolverlos, tenemos que hacerlos frente para empezar, tenemos que admitirlos, tenemos que nombrarlos, ser capaces de nombrarlo y a partir de ahí podremos construir soluciones», ha indicado.

El delegado del Gobierno ha tildado de «nueva delegación de funciones» que haya sido el consejero de Presidencia y no la propia Isabel Díaz Ayuso quien le haya respondido. Y por ello ha planteado a Miguel Ángel Martín que «tenga el coraje de sentarse con los vecinos del barrio de Lucero, de San Cristóbal de Los Ángeles, de Orcasitas o de otros muchos barrios de la Ciudad de Madrid y de decirles que no es necesaria esa mesa tripartita para las urgencias sociales de Madrid»

«Pero estoy convencido de que no va a pasar. La realidad que existe demuestra que quienes han estado detrás de esos instrumentos son francamente ineficaces o que han negado y han dejado de lado esas realidades y los problemas sociales porque les preocupan más otras cuestiones», ha apuntado.

Ahora el representante del Gobierno en Madrid espera que desde la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital reflexiones y sean capaces de hablar «y tratar de buscar una fórmula que nos permita colaborar de una manera eficaz entre las tres administraciones para solucionar esas urgencias que hacen que los vecinos no puedan aguantar más, no puedan soportar vivir en las condiciones en las que viven y que nos obligan a las administraciones públicas a actuar con urgencia y sin excusas».

«Esa es mi petición y en eso es en lo que voy a seguir. No vamos a desistir en la voluntad de solucionar los problemas reales que hay en Madrid. Por lo tanto vamos a persistir en esta línea y vamos a explicar esta propuesta todas las veces que haga falta explicarla y a buscar aliados para hacer posible que al final consigamos construir este espacio de búsqueda y ejecución de solución», ha concluido.

La carta de respuesta de la comunidad

El consejero de Presidencia respondió ayer a la carta sobre del delegado pidiendo su presencia una Mesa tripartita social argumentando que el Gobierno regional cumple su compromiso de trabajar y de defender los intereses de todos los madrileños y siempre se han regido «por el principio lealtad en relación con otras administraciones públicas, conocedores de que se trata de una condición necesaria para mejorar determinados servicios públicos y la calidad de vida de los madrileños en general».

«Por eso, aunque nos alegra leer que comparte la necesidad de una leal colaboración, no deja de sorprendernos debido a que este Gobierno, y de forma particular su presidenta, viene siendo objeto de continuos ataques y descalificaciones tanto por su parte, como por la de otros miembros el Gobierno central», ha indicado.

En este punto, Miguel Ángel Martín espera que el Gobierno de España atiende reivindicaciones regionales como el desarrollo del Plan Integral de Inversiones en Cercanías, la mejora de la seguridad en la región con la dotación de un mayor número de efectivos, el aseguramiento de la autonomía en la gestión del agua por parte del Canal de Isabel II, la mejora en las inversiones en materia de energía y la mejora de la gestión de la política migratoria, entre otros.

«Son asuntos de especial relevancia que deben ser atendidos con urgencia por la gran incidencia que tienen en la vida de los madrileños y en el desarrollo de nuestra región. Para abordar todos estos asuntos, y cualquier otro que sea de interés de los ciudadanos, puede seguir contando con la colaboración de los consejeros de la Comunidad de Madrid y, en particular, con la mía propia como consejero de Presidencia, sin que sea necesario crear instrumentos o mecanismos adicionales», concluye el consejero en su misiva.