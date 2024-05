Díaz-Pache ve el recurso de Ayuso contra la amnistía una forma defender "que España no se humilla ante independentistas"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha sostenido que el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, presentará contra la Ley de Amnistía es una forma de defender «que España no se humilla ante los independentistas» y que van «a seguir defendiendo la igualdad de todos».

Para el 'popular', la aprobación de la amnistía es «el peor acto de corrupción política de la democracia», una ley que hace a los españoles «desigualdes» por «permanecer en el poder». «No vamos a permitir esto», ha remarcado.

En declaraciones a los periodistas, durante un acto de campaña en Valdemoro, el portavoz 'popular' ha recordado que esta semana se cumplen «seis años del Gobierno de Pedro Sánchez», que, a su parecer, «ha sido un completo fracaso en lo económico, en lo político y en lo social».

«Llegó Pedro Sánchez con un mensaje contra la supuesta corrupción y vemos que tanto su Gobierno, como su partido, como su propia mujer están hasta el cuello de corrupción. Llegó con un mensaje para despolitizar la justicia y lo que ha hecho es politizarlo todo. Llegó con un mensaje para arreglar la economía y lo que ha hecho es incrementar el precio de la cesta de la compra, incrementar la pobreza infantil. Llegó con un mensaje de regeneración y sus mentiras son infinitas, los incumplimientos de transparencia son infinitos y las instituciones están todas degradadas», ha enumerado Díaz-Pache.

Además, el 'popular' ha criticado que dijese «que no pactaría con los herederos de ETA y ahora le felicitan hasta a los terroristas de Hamás» así como que dijese «que traería a (Carles) Puigdemont a rendir cuentas ante la Justicia y lo que está ocurriendo es que está humillando a España para que España le pida perdón a Puigdemont».

«Pedro Sánchez perdió las elecciones, no tiene Presupuestos, no tiene apoyos, no puede aprobar leyes y tiene la oposición metida dentro del propio Gobierno y por tanto seis años de España en lo peor en lo político, peor en lo económico, peor en lo social. Seis años perdidos, un muro construido para dividir a los españoles y un rotundo fracaso», ha sentenciado a continuación.