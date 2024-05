El portavoz del comité de huelga de los trabajadores de Acerinox, José Antonio Gómez Valencia, ha afirmado que la comunicación del cambio de turno «y la amenaza de reducción de temporal» es «algo que no coge de sorpresa porque ya había amenazado antes de las votaciones de la propuesta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). »Nos quedamos con que vamos a retomar las negociaciones y ahí nos darán los datos de lo que quieren hacer", ha añadido en declaraciones a los periodistas.

«No nos vale que saquen un comunicado a media, sin dar detalles, sin decir cuándo nos vamos a sentar y diciendo lo mismo que decían hace un mes», ha incidido.

Gómez Valencia ha manifestado que «la empresa tiene una herramienta que es asustar a la gente y que todo el mundo se piense que van a despedir a mucha gente». «Primero vamos a negociar un convenio, y si la empresa realmente lo que está pensando, como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, en hacer un ERE, pues habrá que negociar ese ERE y si las condiciones son buenas para la gente, como pasó en el 2019 que se fueron más de 200 compañeros en unas buenas condiciones, pues habrá que negociarlo una vez que estemos dentro», ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que «aquí no se está negociando un ERE, aquí lo que se está negociando es un convenio, que se dejen de tirar más piedras a su plantilla con amenaza de despido, porque aquí lo que le tiene que quedar claro es que aquí vamos a entrar todos después de la huelga, y si después quieren plantear un ERE, pues habrá que negociarlo».

«Tenemos una fábrica que tiene más de 50 años, llevamos casi cuatro meses parados, las máquinas necesitan un mantenimiento, cuando entremos nos va a costar mucho trabajo recuperar la normalidad, no sé qué está esperando la empresa», ha afirmado Gómez Valencia, que ha añadido que la empresa «debería cambiar la estrategia, porque este comité, desde un principio, no se ha cerrado nunca a dialogar y a negociar, lo que pasa es que la empresa ha tenido claro desde un primer momento lo que quiere y lo quiere a toda costa, no ha cedido en nada», ha concluido.