El PP y Vox han aprobado la reprobación en Les Corts a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por «el daño que ha hecho» a la Comunitat Valenciana, mientras que el PSPV-PSOE les ha acusado de «violencia política» y de querer «acabar» con la carrera de la que también es su candidata a las elecciones europeas.

Así lo explicaron los síndics de los tres grupos (Miguel Barrachina, del PP; José María Llanos, de Vox y José Muñoz, del PSPV), mientras que el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, consideró que reprobar a Ribera es «insultar a los valencianos» pero defendió que eran «muy críticos» con la gestión de la ministra y por ello presentaron una enmienda de modificación a la propuesta del PP, aunque no ha salido adelante.

El síndic del PP señaló que Ribera «se ha significado por hacer un daño permanente a la Comunitat Valenciana», y le acusó de paralizar «60 proyectos que heredó del Partido Popular de protección de la costa». «Además del daño global se ha significado haciendo daño también a todas nuestras provincias», aseveró.

Desde Vox, José María Llanos consideró que «hay elementos más que suficientes» incluso para que Ribera «sea cesada y que no vuelva a entrar en política». «Es tan negligente que deja de ir la mitad de veces al Congreso de los Diputados cuando le corresponde y además la ministra de 'Transacción Ecológica' está perjudicando absolutamente todo nuestro sector climático, agricultura, ganadería, pesca y también nuestra industria», sostuvo.

Por su parte, el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, Jose Muñoz, acusó al PP de «abrazar la violencia verbal e institucional en forma de ataque personal contra la candidata socialista a las elecciones europeas»: «No buscan argumentar políticamente solo destruir a una persona».

Y desde Compromís, que finalmente no ha apoyado la reprobación, la diputada Paula Espinosa remarcó: «Si les interesara l'Albufera, no querrían la ampliación del poder valenciano». «Consideramos que esta propuesta es electoralista a más no poder de cara a las elecciones europeas y esa no es manera de salvar l'Albufera».