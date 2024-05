Salud ofrece a los MIR contratos para zonas de difícil cobertura y con posibilidad de trabajar en hospitales referentes

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha anunciado este miércoles en el Pleno del Parlamento de Andalucía que se ha lanzado una Oferta de Empleo Público (OEP) para que los médicos MIR que estén terminando su especialidad puedan acceder a un contrato de larga duración para cubrir zonas de difícil cobertura pero con la posibilidad de trabajar en los hospitales de referencia de las ocho provincias andaluzas. La consejera ha explicado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está inmerso en esta Oferta Pública de Empleo dirigida a los facultativos que finalizan en mayo su formación.

Se trata de contratos de larga duración para zonas de difícil o muy difícil cobertura. Igualmente, estas plazas fomentarán la «colaboración» entre centros y la «adherencia» en áreas de difícil cobertura, ya que se permitirá a estos profesionales trabajar «una o dos jornadas semanales» en el centro hospitalario de referencia. Al respecto, este miércoles se ha reunido la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud para comunicar esta medida a los directores de personal de los hospitales públicos de referencia de cada provincia, tal como ha aclarado la Junta en una nota de prensa.

Asimismo, para los residentes que acaban en septiembre, se está preparando actualmente el plan de ofertas y actuaciones que se llevarán a cabo. Según ha comunicado la consejera, «es una medida más que redunda en una mejora significativa de la accesibilidad y la equidad en la atención sanitaria, más si cabe, ante el grave déficit de profesionales médicos a nivel nacional». Así lo ha adelantado la consejera ante el plenario después de responder a la diputada socialista Ángeles Ferriz sobre la política de contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En relación con la incorporación a la estructura del SAS de 2.382 profesionales --con contratos de larga duración de, al menos, un año y muchos de ellos antiguos refuerzo Covid--, el grupo parlamentario socialista le ha reprochado a la consejera ser una «mentirosa compulsiva». «Se le ha tenido que atragantar la calculadora porque lo suyo no son las cuentas, son los cuentos. No hay un aumento de la plantilla», le ha espetado Ferriz a Catalina García. En este punto, la parlamentaria socialista ha criticado que, en relación con los 7.000 contratos de refuerzo para la pandemia y el plan de contratación del SAS aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, «el titular no son los 2.000 que se harán fijos sino los 5.000 que echan a la calle».

La consejera ha informado que el SAS «integrará» en su plantilla a esos 2.382 profesiones más, 2.177 vinculados al Pacto por la Mejora de la Atención Primaria (proceden de los antiguos refuerzos Covid) y otros 205 se incorporarán para el manejo del nuevo equipamiento tecnológico que ha adquirido Andalucía en los últimos años. Además, 3.175 profesionales, antiguos refuerzos Covid, tendrán contratos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

Éstos, ha aclarado, a partir de ahora, tendrán un nombramiento vinculado a las nuevas necesidades del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Los 1.588 profesionales restantes de aquel contingente seguirán en el sistema, «disponibles para cubrir las necesidades habituales, que también son fundamentales», en referencia al plan de verano, las bajas por maternidad, las bajas por incapacidad temporal o los Planes de Alta Frecuentación.