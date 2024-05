La cabeza de lista de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, ha denunciado este miércoles «la crueldad y la barbarie» del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y ha denunciado que ambos «se sienten impunes y por encima del derecho internacional», igual que en su día los nazis y los fascistas que bombardearon Gernika (Bizkaia) durante la Guerra Civil.

Galán, junto a los también candidatos al Parlamento Europeo, Manu Pineda y Andeka Larrea, y la representante de Sumar en Euskadi, Alba García, han visitado esta mañana el Museo de la Paz de Gernika, dedicado a la memoria e historia de la localidad vizcaína, bombardeada en 1937.

Allí, ha insistido en sus críticas al PSOE, su socio de Gobierno, por aumentar en 1.100 millones la ayuda en armamento a Ucrania, sin informarles y sin «transparencia». En la misma línea, Pineda ha censurado que el presidente Pedro Sánchez haya «dado armas, sin debate público, sin rendición de cuentas y con opacidad, en nombre de nuestro país».

Estrella Galán ha realizado unas declaraciones en Gernika, donde ha mostrado su deseo de que hubiera «un espacio de memoria histórica en cada esquina, en cada rincón y lugar de España y del mundo donde se han producido violaciones de derechos humanos».

En este sentido, ha dicho que «ojalá siempre» se reconociera y homenajeara a las víctimas y «no se blanquease jamás a los victimarios».

«En Sumar tenemos muy claro que en materia de derechos humanos y de crímenes contra la humanidad no caben la tibieza y las medias tintas, sino la coherencia», ha enfatizado.

Tras referirse al reconocimiento ayer del Estado palestino por el Gobierno español «que va encaminado hacia la paz», ha destacado que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, amenace ahora a España.

«Nosotras nunca dudamos en condenar la invasión por parte de Rusia de Ucrania, como tampoco lo hacemos en condenar el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza o en denunciar la ocupación del Sahara», ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que la bandera de Sumar es «la de la defensa de la paz, los derechos humanos y la solidaridad». «Nosotras estamos siempre con las víctimas. Para nosotras, no hay crímenes de guerra ni víctimas de primera o de segunda en función de quién sea el perpetrador», ha indicado.

Es más, ha resaltado que son «plenamente conscientes de que hay un hilo que une la barbarie y la crueldad en el mundo, desde el genocidio en la Franja de Gaza hasta los crímenes de guerra de Putin en Ucrania». «Tanto Netanyahu como Putin niegan el derecho a la vida de aquellos a los que previamente han deshumanizado», ha remarcado.

Estrella Galán cree que ambos «se sienten impunes, por encima del derecho internacional, igual que se sentían impunes los nazis y los fascistas cuando en 1937 bombardearon Gernika». «Frente a la crueldad y la barbarie, a Sumar siempre nos van encontrar en la defensa de los derechos humanos, de la paz y la justicia para que se condene a quienes cometen crímenes contra la humanidad», ha proclamado.

Europa por la paz

Galán ha recordado que los europeos conviven con una guerra en el continente, la de Ucrania, que «tiene derecho a defenderse y a recibir ayuda», pero ha precisado que esta «tiene que ir encaminada a un objetivo: el fin negociado de la guerra, la paz y la estabilidad» de ese país.

«Por eso, hemos defendido siempre la necesidad de trabajar en todas las vías diplomáticas posibles para lograr una paz justa y duradera. La ayuda a Ucrania no puede servir para fomentar una escalada belicista al servicio de los intereses de la industria militar», ha reiterado.

La cabeza de lista de Sumar ha afirmado que «el belicismo y el militarismo no son el camino». «La trágica hisoria del siglo XXI en Europa debería habernos enseñado que con las guerras solo se enriquecen unos pocos, quienes toman las decisiones, mientras mueren otros muchos», ha resaltado.

En su opinión, «el aumento del gasto militar no puede ser la prioridad de ningún gobierno en Europa». «Por eso, hemos sido muy críticos también con nuestro socio de Gobierno, porque no entendemos que una decisión del calado de aumentar en 1.100 millones la ayuda en armamento a Ucrania se tome sin informarnos en profundidad a los socios de la coalición y a los grupos parlamentarios, sin la transparencia que requiere», ha censurado.

Un nuevo contrato social para europa

Estrella Galán ha recordado que «hoy más nunca» es necesario «responder a los grandes desafíos para lograr una paz que sea algo más que la ausencia de guerra, y proporcione seguridad y bienestar».

«Tenemos que hacer frente a la crisis climática y a la desigualdad y la precariedad. Necesitamos un nuevo contrato social para Europa, que aúne seguridad y bienestar de los trabajadores, defensa del medio ambiente, feminismo, antirracismo y derechos LGTBIQ+. Esta debería ser la prioridad de Europa y no el belicismo», ha concluido.

"un gernika permanente en gaza"

Por su parte, el número cuatro de la lista de Sumar, Manu Pineda (IU), se ha mostrado «conmocionado» tras visitar el Museo de la Paz de Gernika, municipio que el franquismo, con la aviación nazi y fascista italiana, «convirtió en un laboratorio de prueba» del bombardeo sobre la población civil.

«Hoy estamos viendo un Gernika permanente en la Franja de Gaza desde hace casi ocho meses, donde el régimen genocida israelí prueba su armamento sobre la población civil palestina, que no tiene dónde refugiarse ni por dónde huir de ese campo de exterminio en el que Israel ha convertido la Franja», ha subrayado.

Pineda ha asegurado que, «sin paz no puede haber Europa ni democracia ni libertad», y ha lamentado que la respuesta de la UE a la guerra en Ucrania por la invasión rusa sea «meter en un cajón la vía diplomática y política», y hacer llamamiento a «los tambores de guerra».

Tras defender que «el mandato histórico actual de la izquierda es la paz», ha subrayado que «terminar con la guerra y garantizar mecanismos que blinden los derechos de los pueblos y de su gente» es la tarea que asume Sumar.

Para ello, ha considerado que Europa «debe tener autonomía estratégica y emanciparse del imperialismo norteamericano, de la OTAN y de los intereses de la gran industria militar».

«El papel de Europa debe ser muy sencillo: contribuir en todos los frentes y con todas sus decisiones a la desescalada para frenar la dinámica belicista. En una dirección contraria, se posicionó ayer Pedro Sánchez dando armas, sin debate público, sin rendición de cuentas y con opacidad, en nombre de nuestro país», ha añadido.

En esta línea, ha apostado por crear «un movimiento por la paz en toda Europa» para no ir a la guerra. «Quieren mandar a nuestros chavales a una guerra si hace falta mañana. Apostamos por un mundo multilateral, multipolar, en el que no haya un imperio que decida sobre los demás, en el que no haya un gendarme global, en el que impere el derecho internacional, el derecho humanitario y las resoluciones de la ONU, porque nos va la vida en ello», ha concluido.

Por último, Andeka Larrea ha considerado que la visita al Museo de la Paz de Gernika «es indispensable para entender los peligros de los discursos de odio de la extrema derecha y del conservadurismo mas radical». «Para Europa es importante llevar el compromiso con la paz y la convivencia, el recuerdo de lo que sucedió en Gernika, el recuerdo de los vascos y vascas luchando contra el fascismo», ha afirmado.

Por ello, ha dicho que, en las elecciones del 9 de junio, está en juego «una Europa diversa donde la extrema derecha no nos diga cómo tenemos que ser, que nos permita ser libres con nuestra diversidad e identidades como pueblos que conformamos la UE».