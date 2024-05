Trabajadores de Acerinox se han concentrado este miércoles frente al edificio de Agua y Residuos del Campo de Gibraltar (Arcgisa), de la Mancomunidad de Municipios, en Los Barrios (Cádiz), como previa a la manifestación que harán el día 1 por las calles de Algeciras. Por su parte, el portavoz del comité de huelga, José Antonio Gómez Valencia, ha acusado a la empresa de «falta de respeto» a la plantilla por su «silencio» tras no aceptar los trabajadores la propuesta de convenio realizada por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL).

«La empresa está jugando a tenernos con la incertidumbre, cosa que no entendemos, porque nos pidieron que llevásemos a votación una propuesta, lo hicimos y salió que no», ha manifestado Gómez Valencia en declaraciones a los medios durante la concentración de dos horas realizada.

En este sentido, ha añadido que han hecho lo que les han pedido, «la plantilla ha decidido que no quiere aceptarlo --la propuesta presentada--, pues lo más lógico es que a los dos o tres días, después de hacer una reflexión, hubiese dado señales, que hubiese por lo menos una nota de prensa o una llamada diciendo por dónde va a ir ahora la negociación, pero ese silencio y el no querer pronunciarse, lo vemos una falta de respeto».

«No sabemos si van a venir con otras amenazas como han venido otras veces o si realmente van a recapacitar, van a sentarse y se va a terminar con este conflicto», ha dicho el portavoz del comité de huelga, que ha añadido que «ha habido gente negociando que no ha sido capaz de darle una salida a esto eso tiene que darles que pensar. A lo mejor el problema no es nuestro».

Al parlamento el día 4

Los trabajadores, entre su calendario de movilizaciones, acudirán el día 4 al Parlamento andaluz a una comisión de Industria y el portavoz del comité de huelga ha lamentado que «no va a asistir a esa comisión, porque al final él es el responsable, es el presidente de la Junta de Andalucía».

«Es un problema de una comarca entera, no es solo de los trabajadores y trabajadoras, si no se quiere sentar, bueno, después se nos va a dar la oportunidad de poder hacer alguna pregunta en el Pleno», ha añadido Gómez Valencia que ha anunciado que ahí le preguntarán «por qué está mirando a otro lado, porque ha defendido mucho al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales pero después no ha servido de nada».

En este sentido, ha añadido que preguntarán también «qué herramientas tiene la Junta Andalucía para solucionar un problema como este, porque al final se está viendo que no tienen solución para esto. Han tenido un plan A, pero el plan B no lo tenía».